Uitverkoop FNG-winkels gaat niet door

De winkels van de failliete modegroep FNG kunnen zaterdag niet heropenen zoals gepland. Er is onvoldoende veiligheidspersoneel beschikbaar voor een uitverkoop.

De 196 Belgische winkels van Brantano, CKS en Fred & Ginger blijven vooralsnog dicht. Dat maakten de curatoren vrijdagavond bekend, nadat ze eerder gehoopt hadden een totale uitverkoop te kunnen organiseren . Door de coronacrisis is er onvoldoende veiligheidspersoneel beschikbaar, klinkt het in een persbericht. 'Om die reden kan de veiligheid van het personeel en de consumenten onmogelijk worden gegarandeerd.'

Webshops openen wel

De onlineverkoop gaat wel verder. Wie vanaf 31 juli iets bestelde via de webshop van een FNG-winkel, zal het product aan huis geleverd krijgen, zonder nog de mogelijkheid om te retourneren. De heropstart van de webshops is gepland voor volgende week. Wie een bestelling plaatst zal zijn producten thuis geleverd krijgen, zonder recht om het pakje terug te sturen, aldus de curatoren.

De vakbonden hadden donderdag nog een oproep gelanceerd aan het personeel om via een interim-contract opnieuw aan de slag te gaan voor de uitverkoop. Voorwaarde was wel dat er voldoende security aanwezig zou zijn, zo zegt Sven De Scheemaeker van de vakbond ACV Puls aan het persagentschap Belga. 'Er waren al even signalen dat dit niet zou lukken en de curator heeft dan ook, terecht, geconcludeerd dat de uitverkoop niet van start kon gaan.'