Uniformen NMBS boosten modebedrijf Xandres

Drie jaar na de overname door het Franse Damartex haalt het Oost-Vlaamse modebedrijf Xandres een groot order voor de NMBS binnen.

De 4.000 treinbegeleiders, stationschefs en baliemedewerkers van de NMBS krijgen binnenkort een nieuw uniform. Nadat het spoorpersoneel tien jaar de grijs-oranje kledij van de Brusselse modeontwerper Olivier Strelli heeft gedragen, mag het zich vanaf de zomer in een marineblauwe outfit van het Oost-Vlaamse merk Xandres hijsen. Dat meldden de Mediahuis-kranten eerder deze week.

Xandres, dat officieel Labels by Andres heet, is gespecialiseerd in vrouwenmode. Het bedrijf heeft 14 winkels voor dameskledij in België en bezit het label Xandres Gold voor dames met een maatje meer. Maar Xandres maakt ook al langer uniformen voor bedrijven. Het levert sinds 2002 de rode uniformen van de crewleden van Brussels Airlines. Ook het personeel van de cateraar Belgocatering en van International Duty Free, de uitbater van de taxfreeshops op de luchthavens van Zaventem en Charleroi, werken in kledij uit Destelbergen.

Voor de afdeling bedrijfskledij doen we extra draag- en wastesten en gebruiken we andere materialen. Tine Naessens Marketingdirecteur van Xandres

‘Uniformen die mensen dag in dag uit dragen, kan je niet vergelijken met modereeksen die zes maanden meegaan’, zegt Tine Naessens, de marketingdirecteur van Xandres. ‘Voor de afdeling bedrijfskledij doen we extra draag- en wastesten en gebruiken we andere materialen. De kledij is een belangrijk punt van de tevredenheid van de werknemers.’

Xandres wil de komende jaren meer inzetten op die corporate (bedrijfskledij) afdeling. Dat is de strategie van de nieuwe eigenaar Damartex. De Franse modegroep, gespecialiseerd in kledij voor senioren, kocht Xandres in 2016 van Isabelle Santens. Ze is de jongste dochter van Marc Santens, de ex-topman van de gekapseisde Oudenaardse badstoffenproducent Santens. Sinds vorig jaar is Isabelle Santens niet meer operationeel actief bij Xandres.

Vanaf oktober zullen zo’n dertig proefpersonen de nieuwe NMBS-outfits testen. In de zomer moeten de uniformen al geleverd zijn.

Nederland

Door de deal met de NMBS maakt Xandres een grote sprong. Het vorige contract met Olivier Strelli had naar verluidt een waarde van bijna 7 miljoen euro. Xandres boekte in het jongste boekjaar een omzet van 22 miljoen euro. Het bedrijf zit voorlopig in de rode cijfers. Vorig boekjaar eindigde Xandres met een bedrijfsverlies. In het boekjaar voordien, dat 15 maanden telde, bedroeg het nettoverlies 2,5 miljoen euro.

Die verliescijfers zijn het gevolg van het ambitieuze groeiplan dat de nieuwe Franse eigenaar Damartex voor de komende drie jaren op tafel legde. Naast de uitbouw van de afdeling bedrijfskledij willen de Fransen de activiteiten uitbreiden naar Nederland, waar Xandres tot 2008 actief was. Na een showroom vorig jaar opent deze week de eerste winkel in ’s Hertogenbosch (Noord-Brabant).

Daarnaast wil Xandres subcollecties lanceren, zoals het ‘edgy’ merk Xandres Studio, en vernieuwde het zijn webshop. ‘Er is de voorbije jaren veel geld in mensen en middelen gestoken’, zegt Naessens. Dit jaar wil Xandres rendabel zijn.