Van de Velde boekt 1,8 procent minder omzet

De omzet van Van de Velde , bekend van lingerie en badmode en merken als PrimaDonna en Marie Jo, daalde in het boekjaar 2018 met 1,8 procent, van 209 naar 205,2 miljoen euro. Volgens het bedrijf ligt dat cijfer 'in lijn met de verwachtingen' en het is ook beter dan de 202,5 miljoen euro die KBC Securities verwachtte.