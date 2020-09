Van de Velde keert alsnog dividend uit

In de eigen winkels keek Van de Velde tegen een krimp aan van 42 procent. In de Verenigde Staten - al precorona het zorgenkind - was er zelfs een terugloop met bijna twee derde.

Toch was er ondanks die zware krimp geen complete kaalslag lager op de resultatenrekening. De terugval van de brutobedrijfswinst (ebitda) was met 31 procent, tot 16,3 miljoen, niet veel groter dan de omzetkrimp. Tegenover de eerste helft van 2019 kon CEO Marleen Vaesen 4,4 miljoen vaste kosten wegsnijden, mede dankzij de invoering van tijdelijke werkloosheid.

Dividend

Vaesen waagt zich niet aan een outlook voor 2020, gelet op het 'onzekere hersteltempo in de verschillende markten'. Toch gunt de lingeriegroep de aandeelhouders alsnog een interimdividend van bruto 1 euro per aandeel. Dat dividend was op 18 maart, bij de start van de lockdown, geschrapt. Meteen de eerste schrapping sinds de beursgang in 1997. Van de Velde hervat ook de inkoop van eigen aandelen.