Van de Velde wikt toekomst van Amerikaanse lingeriewinkels

Van de Velde heeft in de Verenigde Staten nog eens drie lingeriewinkels definitief gesloten. Is het einde van het Amerikaanse avontuur in zicht?

Het familiale lingeriebedrijf maakte 14 jaar geleden de sprong naar de VS, met de instap in de lokale lingerieketen Intimacy. Die telde toen drie winkels, maar dat groeide snel naar vijftien. Van de Velde investeerde vele miljoenen en zag er een grote toekomst weggelegd voor Prima Donna, zijn merk voor vrouwen met een maatje meer.

Maar de Amerikanen hebben nooit echt de weg naar Intimacy – intussen herdoopt tot Rigby & Peller - gevonden. De verkopen bleven achter op de verwachtingen. In veel winkels stapelden de verliezen zich op, huurcontracten werden bij afloop niet verlengd en beetje bij beetje brokkelde het winkelnetwerk af.

Moeten we nog tijd steken in onze Amerikaanse winkels? Dat is een terechte vraag. Die vraag ligt door de pandemie weer op tafel. Marleen Vaesen CEO Van de Velde

Nu blijven er amper zes over, waaronder twee in hartje New York. Is dat niet heel weinig om er nog tijd in te steken vanuit het hoofdkwartier in Schellebelle? ‘Dat is een terechte vraag. Die vraag ligt door de pandemie weer op tafel’, zegt Marleen Vaesen, die sinds 2019 CEO is. Voor analisten is het in elk geval duidelijk: ‘Dit is een aflopend verhaal.’

Niet alleen in de VS haalde Van de Velde de borstel boven, ook in Duitsland en Denemarken gingen drie winkels dicht. Maar de strategie om eigen winkels in Europa uit te baten staat voor Vaesen niet ter discussie, al kunnen er nog wel wat bijsturingen komen. ‘We zien dat winkels op landelijke locaties het duidelijk beter doen dan die in shoppingcentra of drukke, toeristische winkelstraten’, zegt ze.

E-commerce

De omzet uit de eigen winkels daalde vorig jaar met 37 procent, blijkt uit het jaarrapport van de groep. Daarmee doen die het nog slechter dan de wholesaleverkopen (-15%) van Van de Velde. Dat is de omzet uit lingerie verdeeld via de duizenden zelfstandige speciaalzaken in onder meer België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

De cijfers maken duidelijk dat de lockdowns hard aankwamen bij Van de Velde en dat de ‘aanzienlijke groei’ van e-commerce dat niet kon compenseren. Toch wist Van de Velde de winstmarge (ebitda) stabiel te houden op 25 procent. Het bedrijf maakte gebruik van tijdelijke werkloosheid en bespaarde ook door de nieuwe collecties virtueel voor te stellen in plaats van evenementen te organiseren.

We leven in een crisis, maar het is niet dat we als bedrijf in crisis zitten. Marleen Vaesen CEO Van de Velde

Voor 2021 is CEO Vaesen voorzichtig. ‘We willen weer groeien’, zegt ze. Maar het niveau van 2019 lijkt onhaalbaar. ‘We moeten realistisch zijn. Dat zal niet in één jaar gebeuren. In België zijn de winkels open, maar in Nederland, Duitsland en het VK is dat nog altijd niet het geval. Er zijn grote onzekerheden.’

‘De situatie geeft extra stress. We leven in een crisis, maar het is niet dat we als bedrijf in crisis zitten. De winstmarge zit goed. Onze balans en onze cashpositie zijn goed. We zijn een gezond bedrijf’, luidt het. Het komt er nu op aan te tonen dat het bedrijf, na enkele jaren status quo, de omzetmotor opnieuw in gang krijgt. Daar hapert het al enkele jaren, doordat Van de Velde laat op de trein van de e-commerce stapte en het afzetkanaal van de speciaalzaken jaar na jaar wat daalt.

Dividend