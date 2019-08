Van de Velde worstelt met krimpende retailomzet

De lingeriegroep slaagt er nog niet in een antwoord te vinden op de snel teruglopende trafiek in de klassieke lingeriewinkels.

Van de Velde zag over de eerste jaarhelft van de omzet 1,2 krimpen naar 112,8 miljoen euro. Gezuiverd voor wisselkoerseffecten was er een krimp van bijna 2 procent. De lingeriegroep is er dus nog steeds niet in geslaagd de groeimotor weer te doen aanslaan.

Van de Velde worstelt al een kleine drie jaar met de vraag hoe hij de verkopen weer kan aanzwengelen. Over boekjaar 2016 kwam er een eind aan één van de meest indrukwekkende groeiverhalen van de recente Brusselse beursgeschiedenis: de groep uit Schellebelle moest toen een krimp opbiechten. De eerste krimp na 19 jaren opeenvolgende groei sinds de beursintroductie in 1997.

Hét probleem is de klant die door de opmars van e-commerce steeds minder de weg vindt naar de klassieke lingeriewinkel. Een probleem dat zich lang vooral in de Verenigde Staten situeerde, waar opeenvolgende CEO's er maar niet in slagen de keten Rigby & Peller (het vroegere Intimacy) rendabel te krijgen.

In de Verenigde Staten zakte de omzet ruim 9 procent, maar ook in Europa was er een terugval van 5,6 procent. CEO Marleen Vaesen wijst in het persbericht op de 'sterk dalende trafiek', die slechts deels gecompenseerd wordt door een iets beter verkopen aan de klanten die wél nog de weg vinden.

Positief is wel dat de kernactiviteit, de groothandel, het wel goed blijft doen en dankzij een mix van stabiele omzet en lagere kosten de winstbijdrage opkrikte. Daardoor stijgt ondanks de krimpende omzet de brutobedrijfswinst met een kleine 3 procent naar 28,5 miljoen euro.

Niet zo Top Form

Netto kromp de winst echter 8 procent naar 13,8 miljoen euro of 1,01 euro per aandeel. Dit vooral als gevolg van de verliescijfers van Top Form, de Hongkongse lingerieproducent waarin Van de Velde een belang van 25 procent heeft.

Top Form heeft te lijden onder de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Vaesen gaf in de CEO Talks met De Tijd dit voorjaar aan dat Top Form een antwoord probeert te formuleren, onder meer ook in andere Zuidoost-Aziatische landen te produceren.