Van de Wiele maakt kwantumsprong met Italiaanse deal

De West-Vlaamse weefmachinebouwer Van de Wiele neemt zijn Italiaanse sectorgenoot Savio Group over. Het is de grootste overname voor het Kortrijkse bedrijf in 20 jaar.

Vandewiele, het bedrijf uit Kortrijk dat wereldleider is in de bouw van weefmachines voor tapijten, neemt zijn Italiaanse sectorgenoot Savio Group over van de investeerder Itaca Finance, blijkt maandag uit een persbericht. Financiële details van de overname worden niet bekendgemaakt.

Savio Group werd in 1911 opgericht in Pordenone, in het noordoosten van Italië, en is vooral bekend van zijn spinmachines voor de textielindustrie. Daarnaast heeft het ook een belangrijke elektronica-afdeling. Savio Group heeft sites in Italië en België (BMS Vision, Sedo Treepoint), maar ook in China, India, Duitsland en Zwitserland. In 2019 realiseerde de groep een omzet van 270 miljoen euro.

270 miljoen Omzet Savio Group Savio Group realiseerde in 2019 een omzet van 270 miljoen euro.

Vandewiele boekte in datzelfde jaar een omzet van 370 miljoen euro. De Belgen hebben ook al fabrieken in Italië, China en Duitsland, naast Frankrijk en Zweden.

'De constante focus op innovatie en langetermijnvisie zal beide bedrijven toelaten verder te groeien in de nieuwe digitale wereld', staat in het persbericht. Vandewiele verwacht met de overname ook aanzienlijke synergieën te realiseren, 'zowel commercieel als operationeel'.

Volgens Philippe Van de Velde, de marketing director van Vandewiele, gaat het om een van de grotere overnames voor het Kortrijkse bedrijf. 'Een overname van die omvang dateert al van twintig jaar geleden, met het Zweedse IRO', zegt hij. Sindsdien deed Vandewiele wel nog een aantal kleinere overnames.

Diversificatie

Van de Velde zegt dat de overname van Savio Group tot meer diversificatie moet leiden. Vandewiele is nu de grootste speler in de markt van de tapijtmachines, maar dat is geen gemakkelijke markt, waarbij de marketingdirecteur verwijst naar de situatie in Syrië en Iran. '2019 was een erg zwak jaar voor ons', aldus Van de Velde. Behalve over spinmachines beschikt Savio Group ook over een belangrijke elektronica-afdeling, met onder meer expertise in sensoren. Vandewiele hoopt schaalvergroting te kunnen realiseren met zijn eigen elektronica-afdeling.

Of de overname gevolgen zal hebben voor de productiesites of het personeel is nog niet bekend. Maar Van de Velde verzekert dat het in de eerste plaats de bedoeling is omzetgroei te realiseren. Voor de fabriek in Kortrijk verwacht hij alvast 'zeer weinig impact'.