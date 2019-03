Vast tapijt en schuldenberg houden Balta op de grond

Balta blijft worstelen met zijn kamerbreed tapijt, waardoor zijn winst steeds verder krimpt. Dat doet de schuldgraad opnieuw uitgroeien tot pijnlijke proporties. ‘Het zal niet meer de hoofdaandeelhouder Lone Star zijn die de toekomst van Balta bepaalt, maar steeds meer de banken.’

‘Als we terugblikken op 2018 moeten we concluderen dat het een moeilijk jaar was voor Balta.’ Met dat understatement begon interim-CEO en bestuursvoorzitter Cyrille Ragoucy de conferencecall over de jaarresultaten van het grootste tapijtbedrijf van Europa. Balta zette in 2018 zijn neergang, die al was ingezet na de beursgang in juni 2017, voort. Het werd een jaar van winstwaarschuwingen, een daling van de koers met meer dan 60 procent en CEO Tom Debusschere die bedankt werd voor bewezen diensten.

De weinig opbeurende jaarresultaten kwamen dan ook allesbehalve als een verrassing. De omzet ging met 2 procent achteruit en vooral de brutobedrijfswinst (ebitda) daalde fors met -14 procent.

Waar gaat het fout met Balta?

Het grote zorgenkind blijft het kamerbreed tapijt. Goed voor bijna een derde van de totale jaaromzet en nauwelijks 15 procent van de ebitda, ging dat het voorbije jaar 12 procent achteruit. De boosdoeners zijn de Britten, die steeds minder tapijt kopen. Zowat 116 miljoen van de 646 miljoen euro omzet (18%) komt uit de portemonnee van Britse consumenten die tapijt inslaan bij Carpetright, een grote klant van Balta.

De tapijtmaker spreekt over een tijdelijke terugval door ‘slecht weer’ en ‘het gebrek aan vertrouwen bij de Britse consument door de brexit’. De onzekerheid daarrond deed bovendien het pond kelderen, wat Balta niet kon compenseren met prijsverhogingen.

Volgens analist Wim Hoste van het beurshuis KBC Securities is er meer aan de hand. ‘Uit rapporten blijkt dat de Britten de voorbije vijf tot tien jaar steeds minder tapijt, maar meer harde vloerbekleding als laminaat of vinyl kopen.’

Ook het Britse Victoria zag zijn tapijtverkoop terugvallen. Alleen investeerde dat bedrijf - onder leiding van de Belg Philippe Hamers - de voorbije jaren wel in alternatieven. ‘Wat Victoria uitspaart doordat het geen nadeel ondervindt van het zwakke pond, steekt het deels in extra investeringen en deels in het verlagen van zijn prijzen’, stelt Hoste. ‘Zo snoept het marktaandeel af van Balta.’

Zijn er dan geen lichtpunten?

De grote sterkhouder was al twee jaar de divisie commercial, die tapijttegels maakt voor ziekenhuizen, hotels, kantoren en instellingen. In Europa is dat onder het merk Modulyss, in de VS met Bentley Mills. De overname van die laatste was de eerste grote beleidsdaad van de vorig jaar ontslagen Tom Debusschere. Bentley Mills, dat sinds het tweede kwartaal van 2017 meetelt in de resultaten, tekende voor 15 van de 25 procent groei die de commercial-afdeling neerzette.

Maar ook de losse karpetten, die onder meer in IKEA-winkels en grote doe-het-zelfzaken liggen, deden het in het vierde kwartaal plots beter (+7%). Dat komt doordat het bedrijf contracten terugwon die grote Amerikaanse afnemers als Home Depot en Lowe’s in het voorjaar van 2017 op een laag pitje hadden gezet.

Hoe probeert Balta het tij te keren?

Andere tapijtbedrijven snoepen marktaandeel af van Balta door extra te investeren en hun prijzen te verlagen. Wim Hoste analist KBC Securities

De tapijtmaker startte een programma op, getiteld Next, om de komende drie jaar in de kosten te snijden en te investeren in ‘duurzame groei’ in alle drie de segmenten. Dit jaar wordt er 40 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in e-commerce, de versterking van de verkoopteams en de ontwikkeling van producten met een hogere toegevoegde waarde. Balta deed de voorbije maanden in zijn aanbod kamerbreed tapijt ook het aantal producten met hogere marges stijgen.

Na de herstructurering van 2017-2018 waarbij het bedrijf de vestiging in Oudenaarde sloot en de capaciteit voor kamerbreed tapijt afbouwde, ziet het vooral heil in minder ingrijpende cost cutting. Volgens experts mag Balta (en de hele sector) de komende maanden bovendien een meevaller in de grondstoffenprijzen verwachten. Die zullen het in eerste kwartaal verder dalen, na een eerste kentering in het laatste kwartaal van 2018.

Hoe zwaar weegt de schuld?

Een teruglopende omzet en een dalende ebitda zouden veel minder dramatisch zijn als Balta niet zo’n zware schuldenberg zou meetorsen, 262 miljoen euro om precies te zijn. Die deed de schuldgraad in 2018 oplopen van 2,9 naar 3,6 keer de ebitda, bijna zoveel als net na de overname van Bentley Mills in het eerste kwartaal van 2017 en net voor de beursgang.

De schuld is op termijn niet houdbaar. Schuldafbouw moet een prioriteit zijn, maar met welke winst? Insider

‘Balta heeft de meevaller dat het zijn obligaties pas in 2022 moet terugbetalen’, zegt Hoste. ‘Maar de schuld zou enkele tientallen miljoenen hoger zijn als het geen heil gezocht had bij factoring. Met die praktijk wordt de inning van facturen uitbesteed aan een derde partij, die meteen een bepaald bedrag betaalt en het risico op wanbetaling op zich neemt. Zo kreeg Balta heel wat inkomsten sneller, wat de balans opsmukte.’

Wat nu?