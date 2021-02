'Verhoogd bod op Sioen is fair, maar het mocht nog wat meer zijn'

Beursanalisten verwelkomen het verhoogde bod van de familie Sioen op Sioen Industries. De kans dat het bod slaagt is nu groot, maar voor sommigen mocht het nog wat meer geweest zijn.

Vrijdagavond raakte bekend dat de familie bereid is 27 euro per aandeel te betalen, 17 procent meer dan de oorspronkelijke biedprijs van 23 euro. Sioen wordt daarbij gewaardeerd op 534 miljoen euro.

‘Dit zou de overgrote meerderheid van de aandeelhouders moeten overtuigen om hun aandelen te verkopen’, klinkt het bij het beurshuis Degroof Petercam. ‘We denken dus dat het bod een zeer hoge kans op slagen heeft.’

‘Dit is duidelijk positief voor de minderheidsaandeelhouders’, is de reactie bij ING. ‘We vonden 23 euro per aandeel al een fair bedrag. Het bod waardeert Sioen 15 procent hoger dan het gemiddelde in de periode 2016-2020. Het bod impliceert ook een premie van 10 procent tegenover sectorgenoten.’

Geert Smet van De Belegger vindt de nieuwe biedprijs ‘fair’. ‘Het kan altijd nog beter. Maar met 27 euro per aandeel houdt Sioen nu wel rekening met de gestegen koersen van concurrenten en met de globaal hogere waardering op de beurs. Dit is fair’, zegt hij.

Faire prijs

‘Omdat Sioen onderhevig is aan de economische cycli kan je vandaag tegen een faire prijs uitstappen. In 2021 wordt een economisch herstel ingezet en wie weet is het eind 2022 al weer gedaan. Wat de langetermijntoekomst brengt, is altijd een onzekere factor, al vinden we het wel spijtig dat een mooie groeiwaarde als Sioen van de beurs verdwijnt.’

De familie bezit via Sihold al een belang van ruim 65 procent in Sioen Industries, en wil ook alle resterende aandelen in handen krijgen en zo het bedrijf van de beurs halen.

Het oorspronkelijke bod impliceerde een premie van 26 procent boven op de laatste koers. Dat zou Sihold 158 miljoen euro kosten. Maar grote en kleine aandeelhouders vonden dat het meer mocht zijn. Beleggers vonden dat ze de kans niet kregen om te delen in het herstel van het bedrijf. Een argument was ook dat sinds de bekendmaking van het bod de sectorgenoten van Sioen gemiddeld 40 procent zijn gestegen.

Om toch meer aandeelhouders over de streep te krijgen, trekt de familie in totaal 27,6 miljoen euro extra uit. 'Om aan de verzuchtingen tegemoet te komen hebben we als familie dan ook besloten het bod op de aandelen Sioen te verhogen. Op die manier krijgen aandeelhouders een betere prijs voor hun aandelen en kunnen we tegelijk het bod tot een succesvol einde brengen', zegt Sioen.

Aandeelhouders die hun aandelen al aanboden onder het oude bod krijgen voor alle duidelijkheid ook de hogere prijs op de betaaldatum.