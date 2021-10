Versace-baas Jonathan Akeroyd gaat modehuis Burberry leiden

Jonathan Akeroyd volgt Marco Gobbetti op als topman van Burberry. Net als bij zijn huidige werkgever Versace wacht hem een stevige uitdaging: het iconische modehuis een nieuwe aanblik geven.

Tot ieders verrassing maakte de 62-jarige Marco Gobbetti eind juni bekend dat hij vertrekt aan de top van het Britse Burberry. De LVMH-veteraan geeft toe aan de lokroep uit zijn geboorteland Italië, waar hij vanaf volgend jaar de schoenenmaker Ferragamo gaat leiden. Dat ingeslapen merk moet hij reanimeren.

Zijn vertrek wordt opgevangen door de 54-jarige Jonathan Akeroyd. De Brit, die in het verleden leidinggevende rollen in het beroemde luxewarenhuis Harrods had, staat sinds 2016 aan het hoofd van het Italiaanse modelabel Versace. Daarvoor was hij meer dan tien jaar de topman van Alexander McQueen, het Britse modemerk - bekend van de witte sneakers - dat hij een stroomstoot toediende en opnieuw hip maakte.

Bij Burberry wacht hem een gelijkaardige uitdaging. Het Britse modemerk, dat bekend staat om zijn ruitendesign met rode en zwarte strepen op een beige achtergrond, probeert al enkele jaren een nieuwe adem te vinden. In een poging de traditionele klantenbasis te verbreden, trok Gobbetti een nieuwe creatief directeur aan. Die vond hij bij het modehuis Givenchy in Riccardo Tisci.

Hoewel de gedurfde collecties aansloegen en de vernieuwingsoperatie duidelijk ingezet leek, bracht de coronacrisis een zware klap toe aan het modehuis. Door de winkelsluitingen daalde de omzet in het coronajaar 2020 met 11 procent naar 2,34 miljard pond. De aangepaste operationele winst kwam uit op 396 miljoen pond, wat 9 procent lager is dan een jaar voordien.

Om het merk te verbreden, nam afscheidnemend CEO Gobbetti een Italiaanse ledermaker over. Voor Akeroyd is het nu zaak die integratie in goede banen te leiden. Waarnemers zien de nieuwe handtassenlijn als cruciaal om een voet te zetten naast bloeiende luxegroepen als LVMH of Hermès. Eerder dit jaar strikte Burberry het Amerikaanse model Kendall Jenner al om zijn nieuwe Olympia-tas in de markt te zetten.

Officieel treedt Akeroyd op 1 april in dienst. In de tussentijd neemt voorzitter Gerry Murphy de honneurs waar als plaatsvervangend CEO. Hij toont zich opgetogen over de komst van Akeroyd. 'Jonathan is een ervaren leider met een sterke staat van dienst in het bouwen van wereldwijde luxemerken en het genereren van winstgevende groei', zegt hij.