Verwachte schade cyberaanval Picanol 'minder dan 1 miljoen euro'

Voor het eerst sinds de hacking van twee weken geleden heeft de Ieperse weefmachinebouwer Picanol zicht op de financiële impact. De handel in het aandeel wordt hervat op maandag 3 februari.

Door een cyberaanval op 13 januari liep Picanol een productievertraging van twee weken op. Hackers legden de IT-systemen lam waardoor het digitaal aangestuurde bedrijf niets kon beginnen. In ruil vroegen ze losgeld, maar dat heeft Picanol niet betaald, bevestigt woordvoerder Frederic Dryhoel.

'De verloren productiedagen zullen in de volgende weken en maanden ingehaald worden. De financiële impact zal daarom grotendeels beperkt blijven tot de kosten van de externe experts die werden ingeschakeld om de IT-systemen te herstellen', zegt het bedrijf. Op basis van de op dit moment bekende gegevens verwacht Picanol dat die kosten 'minder dan 1 miljoen euro' bedragen, en geen materiële impact hebben op het bedrijfsresultaat.

In samenspraak met de FSMA wordt de handel in het aandeel, dat sinds sinds twee weken geschorst was op de Brusselse beurs, op maandag 3 februari hervat.

Technisch werkloos

2.300 medewerkers in Ieper, Roemenië en China waren een week technisch werkloos, tot vorige week maandag de productie stap voor stap weer op gang werd getrokken. De fabriek draaide een week op halve krachten. Afgelopen maandag communiceerde het bedrijf dat het weer volledig operationeel was en dat iedereen opnieuw aan het werk was.

Zolang het gerechtelijk onderzoek nog loopt, kan Picanol geen details over de ransomware-aanval of de daders erachter bekendmaken. 'In samenspraak met de politie hebben we contact opgenomen met de hackers, maar we zijn geen onderhandelingen gestart', zegt Dryhoel.

Cyberverzekering

Picanol was niet verzekerd tegen cyberschade, maar neemt vanaf nu maatregelen. 'We voeren opleidingen in en zetten hard in op awareness bij onze medewerkers. Iedereen is op zijn qui-vive.'