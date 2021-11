Victoria koopt ruim de helft van Balta

Balta halveert door de deal ruim in omvang, leert de mededeling . Wat overblijft - tapijttegels voor consumenten en de bedrijventak - was over de eerste negen maanden van 2021 goed voor 31 miljoen bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) en 200 miljoen omzet. De verkochte afdelingen tekenden voor 34 miljoen ebitda op 270 miljoen euro omzet.

Balta vermindert met de deal zijn grote schuldenberg 'aanzienlijk'. Die schulden hebben in combinatie met een teleurstellende cashflow de beurskoers sinds de IPO in 2017 gedecimeerd.

'De deal zal de overblijvende groep in staat stellen zich te concentreren op de ontwikkeling van zijn commerciƫle activiteiten in Europa en in de Verenigde Staten onder de belangrijkste merken modulyss en Bentley Mills (tapijttegels), alsook van zijn residentiel kamerbreed tapijt (ITC)', luidt het in een mededeling van de West-Vlaamse groep. 'Deze activiteiten moeten nog volledig herstellen na de opheffing van pandemiebeperkingen.'