Vlaamse parketondernemer krijgt lof van Buffett

Een eervolle vermelding krijgen in de aandeelhoudersbrief van superbelegger Warren Buffett, het is weinigen gegeven. Piet Dossche van het door Buffett gekochte US Floors mag die pluim op zijn hoed steken.

US Floors kwam eind 2016, begin 2017 in handen van Shaw Industries, de vloerbekledingspoot binnen Berkshire Hathaway, het beleggingsimperium van Warren Buffett. Shaw telde toen naar schatting 250 miljoen dollar neer voor US Floors, dat een jaaromzet van 320 miljoen dollar haalde.

De deal krijgt in Buffetts jaarlijkse brief aan de aandeelhouders, een echte referentie onder beleggers, goede punten van de meester zelve. 'De managers van US Floors, Piet Dossche en Philippe Erramuzpe, schoten snel uit de startblokken en leverden een omzetgroei van 40 procent af in 2017, terwijl het bedrijf geïntegreerd werd binnen Shaw. Het is duidelijk dat we zowel schitterende menselijke als zakelijke activa hebben binnengehaald via de aankoop van US Floors', staat er te lezen.

Dossche en Erramuzpe bleven, respectievelijk als CEO en operationeel directeur, bleven na de overname aan boord.

Beaulieu