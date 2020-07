Vlaanderen houdt boot af voor steun aan Brantano-moeder

De Vlaamse regering lijkt niet geneigd snel mee te stappen in extra financiële rugdekking voor de noodlijdende modegroep FNG, de moeder boven de schoenwinkelketen Brantano.

Met gewezen VRT-topman Paul Lembrechts komt bij FNG de derde CEO in twee maanden aan boord. Hij krijgt de lastige taak het bedrijf - oprichters en hoofdaandeelhouders Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke zijn operationeel uitgeteld - van het faillissement te redden.

Privé-kwestie

Een eventuele faling wordt geen pure privékwestie. Want via het investeringsvehikel van de Vlaamse overheid PMV is de belastingbetaler voor 32 miljoen euro blootgesteld aan FNG. PMV is voor 7 procent aandeelhouder, coinvesteerder in een fonds dat 10 miljoen leende aan het bedrijf en staat via zijn waarborgvennootschap Gigarant borg voor bankschuld van de modegroep.

Nu FNG zwaar slagzij maakt, kwam het nieuwe crisismanagement opnieuw aankloppen bij de Vlaamse overheid. FNG diende bij Gigarant een nieuwe aanvraag in om leningen van banken te waarborgen.

Mismanagement

Officieel is Gigarant autonoom bevoegd voor waarborgen onder 10 miljoen euro, erboven is een beslissing van de Vlaamse regering nodig. Toen de puinhoop bij FNG enkele weken geleden aan het licht kwam en duidelijk werd dat mogelijk sprake was van zwaar mismanagement, bleek er bij PMV toch nog bereidheid te zijn het dossier kansen te geven, zodat het bedrijf kan overleven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat in zo'n hypergevoelig dossier nog iets beslist wordt zonder minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en de overige Vlaamse regeringstoppers.

Crevits geeft nu het signaal dat flink wat voorwaarden verbonden worden aan een extra cashinjectie voor FNG. 'Om één of andere tussenkomst überhaupt in overweging te kunnen nemen is een geloofwaardig business- en herstelplan noodzakelijk met de noodzakelijke inspanningen van de private aandeelhouders en de schuldeisers. Zo’n plan werd nog niet voorgelegd', laat Crevits via haar woordvoerder weten.

De Vlaamse regering staat voor een dilemma. FNG kampt met een gigantische schuldenberg van 734 miljoen euro en slikte in 2019 een nettoverlies van bijna 300 miljoen. Daarenboven ligt de groep onder het vergrootglas omdat ze ondoorzichtige constructies opzette, de winsten kunstmatig opkrikte door te schuiven met voorraden en schimmige deals sloot in Azië, Luxemburg en Zwitserland.