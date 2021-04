Vloeren van Quick-step en IVC surfen op huizenhoge renovatiegolf

Bernard Thiers staat aan het hoofd van de divisie Rest of the World van het Amerikaanse Mohawk, goed voor 29 procent van de totale omzet van 's werelds grootste vloerenproducent.

De twee West-Vlaamse bedrijven Unilin en IVC, die samen bijna een derde van de omzet van het Amerikaanse Mohawk vertegenwoordigen, bezorgen 's werelds grootste vloerenproducent een forse groei. De wereldwijde renovatiehype maakt dat de divisie het voorbije kwartaal een recordgroei van 31 procent heeft neergezet.

Het beursgenoteerde Amerikaanse Mohawk is opgedeeld in drie bijna even grote divisies, in een wat verwarrende mix van geografie en vloerbekledingstype: Global Ceramic , Flooring North-America en Rest of the World. Die laatste was in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor 770 miljoen dollar omzet, 29 procent van de totale omzet van Mohawk. De twee belangrijkste bedrijven daarin zijn Unilin, bekend van de klikvloeren onder het Quick-step-merk, en de vinylvloerenproducent IVC. Zowel hun oorsprong, bedrijfsleiding als de vestiging van het hoofdkwartier en de fabrieken is nog altijd West-Vlaams.

Renovatiehype

Alle divisies van Mohawk vertoonden in het eerste kwartaal een sterke groei, die het concern dankt aan de wereldwijde hype rond renovatie- en home improvement omdat consumenten hun geld niet meer spendeerden aan cinema, restaurants en reizen. De totale omzet van Mohawk in het eerste kwartaal van 2021 steeg met 16,5 procent naar 2,7 miljard dollar. De divisie Rest of the World, met de West-Vlaming Bernard Thiers aan het hoofd, spant echter de kroon met 31 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal van 2020, hoewel daarin een stevig wisselkoerseffect zit. De divisie is goed voor de helft van de groepswinst. De keramische vloeren groeiden met 10 procent, de divisie Noord-Amerika met 14 procent.

Opvallend is dat de winsten van de Amerikaanse groep op alle niveaus meer dan verdubbelden, en dus veel sterker stegen dan de omzet. De nettowinst liep op van 110 miljoen tot 236 miljoen dollar, de winst per aandeel van 1,54 tot 3,36 dollar. Volgens Thiers is dat te danken aan de lockdown in de laatste twee weken van maart 2020. 'Daarnaast hebben we op bepaalde producten de prijzen verhoogd', geeft hij toe. 'Ook al had dat deels te maken met hogere grondstofprijzen.'

Wielsbeke

Dat maakt Mohawk, en bij uitbreiding Unilin en IVC, een van de bedrijven die surfen op de golf van lockdowns en de consumptiewoede bij consumenten. De cijfers kunnen koren op de molen zijn van de Belgische vakbonden en socialisten in het mislukte loonoverleg. Zij vinden dat als de lonen niet meer stijgen dan 0,4 procent, de dividenden ook beperkt moeten worden. De groep heeft echter de strenge traditie om geen dividenden uit te keren. 'We herinvesteren al onze winsten in onze bedrijven', zegt Thiers. 'Ik hoop dus dat de vakbonden blij zijn dat het bedrijf het zo goed doet. Wat goed is voor het bedrijf is ook goed voor de werknemers.'

Bij die aandeelhouders zit een aantal West-Vlamingen. Zowel Unilin als IVC draagt nog altijd een sterke West-Vlaamse stempel. Unilin kwam in 2006 voor 2,2 miljard euro in handen van Mohawk, maar wordt geleid vanuit het hoofdkwartier in Wielsbeke. De fabrieken liggen grotendeels in West-Vlaanderen en er werken 3.000 mensen.

IVC is een vinylproducent die de ondernemer-miljardair Filip Balcaen in 2014 verkocht voor 1,2 miljard dollar (inclusief de schulden). Balcaen, die tien jaar eerder de familiale tapijtproducent Balta van de hand had gedaan, kreeg minstens 10 procent van het overnamebedrag in Mohawk-aandelen uitbetaald, wat overeenkwam met zo’n 100 miljoen euro.

Balcaen