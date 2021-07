Vloerenreus Balta wil af van tapijttegels

Balta is het grootste tapijtbedrijf van Europa, maar zit al jaren in zwaar weer.

Het West-Vlaamse Balta, het grootste tapijtbedrijf van Europa, wil Modulyss, zijn Europese merk van tapijttegels, verkopen. Balta, dat al enkele jaren in financieel zwaar weer zit, had daarover een bijna-akkoord met het Amerikaanse Mohawk.

Volgens meerdere bronnen heeft het enkele weken geleden niet veel gescheeld of de deal tussen Balta en de Amerikaanse vloerengigant Mohawk was rond. Op het laatste moment hebben juridische obstakels roet in het eten gegooid. Het is niet geweten of er nog gesprekken lopen. Balta wilde het nieuws ontkennen noch bevestigen. Ook bij Mohawk wilde niemand commentaar geven.

Balta is al een tijd op zoek naar een manier op zijn hoge schuldenlast af te bouwen. Die weegt al jaren op het bedrijf, ook nog nadat het in juni 2017 op de beurs kapitaal ging ophalen. Bovendien is de hoofdaandeelhouder, het Texaanse investeringsfonds Lone Star, op zoek naar een exit uit het bedrijf, dat vooral lijdt onder de structureel teruggevallen verkoop van kamerbreed tapijt.

Balta en Mohawk zijn vanuit hun wortels diep met elkaar vervlochten via de ondernemer-investeerder Filip Balcaen.

Balta telt drie divisies: de karpetten (Rugs), die onder meer bij grote Amerikaanse doe-het-zelfketens in de VS en bij IKEA in de rekken liggen, kamerbreed tapijt voor woningen (Residential) en de tapijttegels voor de projectmarkt (Commercial), zoals kantoren, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen. Die laatste divisie telt drie grote merken: Bentley Mills, de goed draaiende Amerikaanse producent van tapijttegels die in maart 2017 werd overgenomen, ARC Edition en Modulyss. Dat laatste, met een fabriek in Zele, verkoopt tapijttegels voor de Europese projectmarkt. Het is het daarin het nummer drie in Europa en in de groep de evenknie van het Amerikaanse Bentley. Beide merken verkopen ook elkaars producten op hun eigen thuismarkt.

Omdat de cijfers van Modulyss verweven zitten in de hele Commercial-divisie, is het moeilijk zijn omzet en ebitda (brutobedrijfswinst) te achterhalen. In 2020 was de hele divisie goed voor 190 miljoen van de 561 miljoen euro omzet, en voor bijna de helft van de ebitda (68 miljoen). Balta stelde wel al herhaaldelijk dat de Europese markt voor tapijttegels (Modulyss) het moeilijker heeft dan de Amerikaanse (Bentley).

Daarom is het moeilijk een waarde op Modulyss te kleven. Volgens insiders zou de multiple (een factor waarmee de ebitda wordt vermenigvuldigd om tot een waardering te komen) kunnen oplopen tot acht keer de ebitda.

Schuldenberg

Balta gaat al enkele jaren gebukt onder afkalvende winsten en een hoge schuldgraad. De nettoschuld bedroeg eind 2020 283 miljoen euro. Dat is 4,2 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Hoewel de marges het voorbij halfjaar stegen, daalde de omzet in 2020 met 16 procent naar 561 miljoen euro. Balta probeert op drie manieren de schulden de baas te blijven. Het verkocht twee fabrieken via een sale-and-lease-backoperatie. Het bedong bij de banken betalingsuitstel van een jaar voor 61 miljoen euro aan leningen. En het kon begin dit jaar de looptijd van 235 miljoen euro aan obligaties met twee jaar te verlengen. Daardoor - en omdat de winstmarge weer wat steeg - ziet het er sinds begin dit jaar weer iets rooskleuriger uit voor Balta.

Balta Activiteit: grootste tapijtbedrijf van Europa.

Divisies: karpetten (rugs), kamerbreed tapijt voor woningen (residential) en tapijttegels voor projectmarkt (commercial).

Merken tapijttegels: Bentley Mills en Modulyss.

Omzet 2020: 561 miljoen euro (-16%).

Aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda): 68 miljoen (-8,6%).

Nettoschuld: 283 miljoen euro.

Aandeelhouders: het Texaanse investeringsfonds Lone Star (54%) en het Nederlandse hefboomfonds Farringdon Capital Management (5%). De rest staat op de beurs.

Balta en Mohawk zijn vanuit hun wortels diep met elkaar vervlochten via de ondernemer-investeerder Filip Balcaen. De West-Vlaamse captain of industry werd - na de familie Lorberbaum - de grootste private aandeelhouder van het verder beurgsnoteerde Mohawk door de verkoop van het vinylvloerenbedrijf IVC aan Mohawk voor 1 miljard euro. Hij was er tot voor kort ook bestuurder. Maar Balcaen is ook de ondernemer die zijn familiebedrijf Balta (letterwoord voor Balcaen Tapijt) groot maakte en het in 2004 voor 600 miljoen euro verkocht aan het Britse investeringsfonds Doughty Hanson. Dat verkocht het in 2015 door aan het Texaanse investeringsfonds Lone Star.

Geesteskind

Balcaen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn geesteskind twee keer heeft willen terugkopen. De eerste keer in 2009 van de Britse private-equityspeler Doughty Hanson, de tweede keer in 2017 (via Mohawk, waar Balcaen sinds 2015 al aandeelhouder van was) van het Texaanse Lone Star. ‘Dat is telkens mislukt omdat de verkopers te veel vroegen’, zei Balcaen daarover in 2019 in een interview met De Tijd. Ook Mohawk had in 2007 al onderhandeld over de volledige overname van Balta. Maar ook dat mondde op niets uit.

