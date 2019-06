Voormalig Beaulieu Nylon verkocht aan eigenaar voor 13 miljoen euro

Het bedrag volstaat niet om de fiscale claim uit het Beaulieu-verleden van de groep te betalen, maar er zijn waarschijnlijk nog andere tegoeden.

De ondernemingsrechtbank van Oudenaarde heeft donderdag groen licht gegeven voor de overname van het nylonbedrijf Nyobe uit Kruishoutem, een gewezen onderdeel van de textielreus Beaulieu. Dat blijkt uit een persbericht van de rechtbank.

100 miljoen Boete Nyobe moest meer dan 100 miljoen euro betalen aan de fiscus.

De verkoop is een verre uitloper van de fiscale fraude bij Beaulieu. Nyobe werd ervan beticht via Zwitserland een fiscaal gunstige constructie opgezet te hebben. Eigenaar Stefaan Colle, een schoonzoon van Beaulieu-oprichter Roger De Clerck, en zijn vrouw Ann De Clerck vonden dat echter een legale constructie en verzetten zich tegen een dading met de fiscus.

Toen zij vorig najaar in het ongelijk werden gesteld door het Hof van Cassatie, moest Nyobe alsnog meer dan 100 miljoen euro betalen. Het bedrijf zag zich verplicht bescherming tegen zijn schuldeisers aan te vragen en belandde in de etalage.

Belgotex

Onlangs bleek dat Colle met zijn holding Belgotex het beste van drie biedingen had uitgebracht. Zo kan hij zijn eigen bedrijf redden zonder te ontsnappen aan de claim. Dat Colle het beste bod deed, is donderdag ook het oordeel van de rechtbank. 'De rechtbank kon vaststellen dat de geïnteresseerde kandidaten op gelijke wijze konden meebieden, en de hoogste bieding (Belgotex International) aan alle wettelijke vereisten voldoet en marktconform is', staat in het persbericht.

De continuïteit van de onderneming en de tewerkstelling blijven behouden en de belangen van de schuldeisers worden zo veel mogelijk gevrijwaard. Rechtbank

Daardoor stemt de rechtbank in met de overdracht van het handelsfonds en de langlopende huur van het bedrijfsgebouw aan Belgotex en van het gebouw zelf aan de vennootschap Oostimmo, een vastgoedvehikel van de familie De Clerck. Francis De Clerck is er bestuurder.

Het persbericht heeft het over een totale realisatiewaarde van 13,33 miljoen euro, wat een aanzienlijke meerwaarde is tegenover de startsituatie in het dossier genoemd wordt.

Reserves

Dat bedrag volstaat niet voor de fiscale claim, maar in het oude bedrijf blijven waarschijnlijk ook reserves en andere tegoeden, zoals inbare facturen, over. Het is niet meteen duidelijk of dat volstaat om alles te betalen.

'De Belgische staat, de vertegenwoordigers van het personeel en de gedelegeerde rechter waren ook positief over de overdracht. Dus kunnen de continuïteit van de onderneming en de tewerkstelling behouden blijven, en worden de belangen van de schuldeisers zo veel mogelijk gevrijwaard', besluit de rechtbank.