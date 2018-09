Vroegere Beaulieu Nylon verliest grote belastingzaak

Nyobe, een producent van nylondraden voor de tapijt- en kunststofsector, was al in oktober 2014 in beroep wegens belastingontwijking via Zwitserland veroordeeld. Het bedrijf moest 43,6 miljoen euro aan ontdoken belastingen en boetes betalen. Het arrest van het Hof van Cassatie, dat vrijdag is uitgesproken, stelt dat een eerdere uitspraak van het Gentse hof rechtsgeldig is.