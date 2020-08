Washington dagvaardt vloerbekledingsreus Mohawk

Mohawk is in ons land onder meer eigenaar van Unilin. Op foto de Unilin-fabriek in Oostrozebeke.

De vloerbekledingsreus Mohawk zit niet enkel in het vizier van misnoegde beleggers. De eigenaar van het Belgische Unilin kreeg onlangs ook een dagvaarding voor vermeende fraude in de bus van de Amerikaanse regering en de beurswaakhond SEC.

Begin deze maand raakte bekend dat het advocatenkantoor Robbins in naam van een groep beleggers begin dit jaar een collectieve rechtszaak (class action) begon tegen Mohawk. Volgens de beleggers en hun advocaten heeft de vloerbekledingsreus tussen april 2017 en juli 2019 zijn omzet en winst kunstmatig opgepompt door zijn Noord-Amerikaanse distributeurs goederen te doen kopen, terwijl hij wist dat de vraag ernaar tanend was. Die verkeerde voorstelling van de zaken hield de koers van Mohawk kunstmatig hoog, stellen de beleggers.

Het Amerikaans ministerie van Justitie (via een procureur in de staat Georgia) en de beurswaakhond SEC bemoeien zich nu ook met de zaak. Ze hebben onlangs een dagvaarding gestuurd naar Mohawk , staat in het kwartaalrapport van het bedrijf te lezen. De dagvaardingen handelen over ‘gelijkaardige onderwerpen’ (similar topics) als de beleggersklacht.

De vloerbekledingsreus gaat zich met ‘alle kracht’ verweren tegen die klacht. Tegelijkertijd stelt Mohawk dat het zal meewerken aan het onderzoek van de Amerikaanse overheid.

Coronacrisis

De vloerbekledingsreus boven Quick-Step is hard getroffen door de coronacrisis. Hij slikte over het tweede kwartaal een verlies van 48 miljoen dollar, tegenover een winst van 202 miljoen een jaar eerder. De omzet slonk met een vijfde naar 2 miljard dollar.

Tijdens het pandemiekwartaal opereerden de meeste fabrieken van Mohawk op een beperkt niveau of waren ze zelfs tijdelijk gesloten. April was de slechtste maand van het kwartaal. 'Daarna veerden de verkopen opnieuw op en konden we dankzij de forse vraag onze voorraden zelfs afbouwen', zegt CEO Jeffrey Lorberbaum.

120 miljoen BESPARINGEN Mohawk wil vanaf 2021 jaarlijks 110 à 120 miljoen dollar besparen.

Om het hoofd te bieden aan de crisis gaat Mohawk snoeien in de kosten en in het aantal jobs en minder inzetten op producten waarvan de verkoop zwak is. De vloerder gaat ook minder efficiënte sites sluiten en investeren in betere apparatuur, voornamelijk in de Verenigde Staten.

Mohawk wil dankzij die maatregelen vanaf 2021 jaarlijks 110 à 120 miljoen dollar besparen. Ze zullen de vloerbekledingsgroep wel 170 miljoen dollar kosten.

Belgen aan boord

De West-Vlaming Filip Balcaen is met 3,3 procent een van de grootste privéaandeelhouders van de Amerikaanse vloerbekledingsreus. Hij is aandeelhouder sinds hij de vinylproducent IVC in 2015 verkocht aan de Amerikaanse groep. Sindsdien kocht hij geregeld aandelen bij. Balcaen is de belangrijkste particuliere partij in het kapitaal na CEO en voorzitter Lorberbaum en diens familie.