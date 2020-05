'Wat condooms voor hiv zijn, zijn mondmaskers voor corona'

Het Vlaamse Ducaju, dat pralinedoosjes maakt, investeert in een machinepark om jaarlijks 50 miljoen wegwerpmondmaskers te produceren. 'Mondmaskers zullen een deel van onze cultuur worden.'

In normale tijden produceert Ducaju Group onder meer ringmappen en voedingsverpakkingen. Voor de koekjes van Jules Destrooper bijvoorbeeld. Denk ook aan luxeverpakkingen voor de pralines van Godiva of Leonidas, en geurkaarsen van Rituals.

'Allemaal zaken die je cadeau doet op een feestje. Maar er zijn geen feestjes meer door het coronavirus. Die markt is in elkaar gezakt', zegt Geert Casselman, financieel directeur en mede-eigenaar van het bedrijf.

'We zien af', zegt hij. Dat geldt vooral voor de fabriek in Meulebeke, waar zowat 50 van de 75 werknemers tijdelijk werkloos zijn. Met de nieuwe activiteit hoopt het bedrijf een tweede adem te vinden, de omzet te herstellen en de komende weken 10 à 20 extra werknemers in dienst te kunnen nemen.

Ducaju gaat er wegwerpmondmaskers produceren, de typische accordeonmaskers die je over je neus en kin trekt en met koordjes rond de oren spant. 'Het zijn geen chirurgische mondmaskers. We geraken niet aan de grondstoffen om die kwaliteit te halen. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar de kwaliteit komt wel in de buurt op het vlak van filterende en ademende eigenschappen', klinkt het. 'De mondmaskers in ziekenhuizen moet je zien als een formule 1-auto. Daarmee rij je ook niet naar de bakker.'

Politie

Casselman zegt al meerdere bestellingen op zak te hebben, van bedrijven die hun personeel veilig willen laten werken. Ook van scholen, woon-zorgcentra, gemeentebesturen en de federale politie.

Ducaju trok voor het project 1 miljoen euro uit. 'Voor een kmo van onze taille is dat een aanzienlijk bedrag', zegt Casselman. Het bedrijf bestelde twee productielijnen. De ene begint vanaf volgende week te draaien, de andere is nog maar pas in opbouw.

De ambitie is de productie gaandeweg op te trekken tot 150.000 stuks per dag, goed voor een jaarlijkse productiecapaciteit van zowat 50 miljoen maskers. 'Als de vraag nog groter is, kopen we machines bij', klinkt het.

We spelen snel in op de mogelijkheden. Als je wacht tot je over alles zeker bent, is de trein vertrokken zonder jou. Dit is een berekend risico. Geert Casselman Financieel directeur Ducaju Group

De investering is niet zonder risico. Zodra de pandemie uitdooft, zal de vraag naar mondmaskers vermoedelijk afkalven. 'We spelen snel in op de mogelijkheden. Je gelooft erin of niet. Als je als ondernemer wacht tot je van alles zeker bent, is de trein vertrokken zonder jou. Dit is een berekend risico', zegt Casselman.

'Zolang er geen vaccin is, zal voorzichtigheid geboden zijn. Wat condooms voor hiv zijn, zijn mondmaskers voor het coronavirus. Mondmaskers zullen een deel van onze cultuur worden.'

Schermvullende weergave ©RV DOC

Hij rekent vooral op de verkopen dit en volgend jaar. 'Daar draait het bij ons om. Dat is een cruciale periode. Dan is de investering terugverdiend, en hopelijk vroeger. Daarna zien we wel.'

Dankzij verregaande automatisatie kunnen de mondmaskers made in Belgium concurreren met de Chinese concurrentie. 'Grondstoffen zijn voor iedereen duur', zegt Casselman.