Waterland koopt specialist technisch textiel BontexGeo

De Belg Frank Vlayen is de CEO van de private-equitygroep Waterland. Die is al aan haar zesde Belgische deal toe dit jaar.

Het investeringsfonds Waterland wordt meerderheidsaandeelhouder van BontexGeo, een Europese speler in technisch textiel en een sectorgenoot van Sioen. Het prijskaartje is niet bekend.

BontexGeo maakt geosynthetische producten die gebruikt worden voor erosiecontrole in kustbescherming, spoor- en wegenbouw, membraanprotectie in stortplaatsen en drainagesystemen. Het is een sectorgenoot van Manifattura Fontana, een onderdeel van het Belgische Sioen.

De groep uit Zele heeft productiesites in België, Hongarije, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en is goed voor een omzet van ongeveer 100 miljoen euro. Ze verkoopt haar producten over heel Europa.

BontexGeo heeft een lange geschiedenis. Het bedrijf werd onder de naam Phormium in 1925 opgestart als een juteweverij. Al sinds de jaren 60 richt het zich op de productie van industrieel en technisch textiel. Na de oprichting van een joint-venture met het Engelse Low & Bonar werd het bedrijf in 1987 volledig overgenomen door die groep. Die deed haar divisie eind 2019 van de hand. De Nederlandse investeerder Nimbus stapte toen aan boord.

BontexGeo wil met de steun van Waterland groeien via overnames en zijn Europees marktleiderschap versterken.

Twee jaar later geeft die de fakkel door aan Waterland. Het management dat wordt geleid door Rob Van der Valk blijft aan boord om de groei de komende jaren voort te zetten. BontexGeo wil met de steun van Waterland groeien via overnames en zijn Europees marktleiderschap versterken. Het jongste jaar kocht de groep uit Zele haar sectorgenoot ABG (VK), het Zwitserse Stratex en het Franse Terageos.

Nummer zes

BontexGeo is de zesde deal van Waterland in België dit jaar. Het investeringsfonds verkocht zijn participatie in de kansspelengroep Napoleon Games aan diens sectorgenoot Superbet, stapte aan boord bij Cookware - het bedrijf achter het bekende pannenmerk Greenpan -, investeerde in de logistieke specialist Dematra en kocht de zwembadafdekker T&A. Parallel vergrootte Waterland zijn belang in de producent van dierenvoeding United Petfood. Intussen bekijkt Waterland ‘verschillende strategische opties’ voor zijn belang in Sarens. Het investeringsfonds heeft 22 procent van de kranenreus in handen.