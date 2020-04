'We kunnen heel snel 1 miljoen mondmaskers leveren'

Het Vlaamse Alsico zegt in recordtempo 1 miljoen mondmaskers te kunnen leveren in de strijd tegen het coronavirus. Alleen geraakt het niet aan een certificering.

Alsico uit Ronse is een wereldautoriteit in de productie van gespecialiseerde werkkledij en mondmaskers voor laboranten in de cleanrooms en labo's van onder meer de chipmaker Intel, de farmabedrijven Pfizer, GSK en Novartis en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het bedrijf telt 8.000 werknemers en heeft vestigingen in verschillende landen.

Alsico stelde zich onlangs kandidaat om in ons land mondmaskers te leveren in de strijd tegen het coronavirus, maar het ving bot bij de Belgische certificeringsinstelling Centexbel. Die verleende geen certificering om de mondmaskers te erkennen als medisch hulpmiddel.

Gauthier Siau, de topman van Alsico, heeft het daar moeilijk mee. 'Centexbel zegt dat onze mondmaskers niet voldoen aan de normering. Ik trek dat in twijfel. Anders zouden we ze niet al twintig jaar leveren aan de farma-industrie.' Volgens Siau zijn de testen van Centexbel volledig afgestemd op de chirurgische en FPP2- wegwerpmaskers die nu overal worden ingezet in de strijd tegen het virus, maar zijn ze niet geschikt voor de certificering van de polyester maskers van Alsico.

We produceren herbruikbare maskers uit technisch textiel, geen wegwerpmaskers. Gauthier Siau CEO Alsico

'We produceren herbruikbare maskers uit technisch textiel, een 100 procent polyesterstof die we al lang gebruiken voor onze farmaceutische klanten. Onze mondmaskers zijn op een andere manier getest op filtratie-efficiëntie en luchtdoorlaatbaarheid. Ze zijn wasbaar en kunnen via stoomsterilisatie opnieuw steriel worden gemaakt. Ze zijn bovendien 100 keer bruikbaar, waardoor de prijs te vergelijken is met die van de wegwerpmaskers die door de coronacrisis de pan uitswingt'.

Ernst van de situatie

Alsico heeft de overheid gevraagd de testen van Centexbel opnieuw te analyseren en ze te vergelijken met vroegere testen die Alsico wel een fiat gaven om te leveren aan de grote farmamultinationals. 'Ik hoop dat de overheid dat - gezien de ernst van de situatie - herbekijkt en dat we binnenkort om de tafel zitten en alles pragmatisch naast elkaar kunnen leggen.'

100 Herbruikbaar De maskers van Alsico zijn steriliseerbaar en daardoor 100 keer bruikbaar, waardoor de prijs te vergelijken is met die van wegwerpmaskers.

Alsico bleef ondertussen niet bij de pakken zitten en produceerde in zijn vestigingen in België, Marokko en Tunesië al 50.000 mondmaskers. 'We hebben die verkocht aan lokale dokters- en tandartspraktijken, ziekenhuizen en politie. Maar we hebben er wel duidelijk bij vermeld dat ze niet voldoen aan de Belgische normering. Maar ze beschermen wel.'

Met de hand gemaakt

Siau zegt dat Alsico in twee, drie weken tijd 1 miljoen maskers kan beginnen produceren. Dat is het equivalent van 100 miljoen maskers als men ervan uitgaat dat elk masker 100 keer kan worden gebruikt. 'We kunnen bij wijze van spreken morgen starten - we hebben de grondstoffen - maar zonder certificering beginnen we er niet aan', zegt Siau. Door de inschakeling van textielbedrijven in Oost-Europa - elk masker wordt met de hand gemaakt - denkt Siau de productie te kunnen opvoeren naar 2 miljoen.

Centexbel kan geen details geven over de certificering. Naar verluidt zouden de maskers van Alsico een uitstekende barrière vormen tegen bacteriën, maar zouden ze onvoldoende ademdoorlaatbaar zijn waardoor gevaar bestaat dat druppels langs de zijkant van het masker wegvloeien.