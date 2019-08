Weefmachinebouwer Picanol kreunt onder economische onzekerheid

De beursgenoteerde Picanol Group is anno 2019 vooral het vehikel waarmee grootaandeelhouder Luc Tack de controle uitoefent over de chemiegroep Tessenderlo. Die is goed voor ruwweg twee derde van de 1,19 miljard euro omzet van de Picanol-groep. Tessenderlo, dat ook nog een aparte beursnotering heeft, pakte maandag al uit met zeer behoorlijke halfjaarcijfers.