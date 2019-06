West-Vlamingen willen Europa veroveren met antistanktextiel

De textielondernemer Gunnar Van Daele heeft met Finipur een belangrijke opdracht binnen. Hij gaat voor het Amerikaanse Crypton vloeistofafstotende meubelstof maken voor hotels, ziekenhuizen en pretparken.

Elf jaar nadat Gunnar Van Daele Finipur heeft opgericht, heeft de textielondernemer een belangrijk contract gesloten voor meubelbekleding die bestand is tegen vetvlekken en vieze geurtjes. Crypton, naar eigen zeggen het Amerikaanse nummer één in vuilresistente meubelstof, stelt de West-Vlaamse kmo aan als exclusieve producent voor de Europese markt. In opdracht van de Amerikanen zal Finipur in Deerlijk interieurstoffen voor hotelketens, ziekenhuizen of restaurants van een beschermende laag voorzien.

Van Daele (48), de zoon van zelfstandigen en ingenieur van opleiding, begon zijn carrière bij de West-Vlaamse tapijtreus Beaulieu. Nadien belandde hij bij het textielbedrijf Steverlynck Group, van de familie die ook de weefgetouwenproducent Picanol oprichtte. Hij werd er directeur van de coatingdivisie, maar was alweer weg toen Steverlynck in 2007 failliet ging. Omdat Van Daele nog toekomst zag in de coatingactiviteiten, nam hij zijn voormalige divisie over en ging hij met de ruim 40 werknemers door onder de naam Finipur.

Niches

‘We kregen meteen de crisis op ons bord, maar ik zag in Vlaanderen nog kansen voor een klein textielbedrijf dat zich toelegt op niches waar anderen niet mee bezig waren’, zegt Van Daele. Finipur specialiseerde zich in technisch textiel en materialen die het met coatings en chemische behandelingen waterafstotend, brandvertragend en reinigingsvriendelijk maakt. Het bedrijf behandelt onder meer aircofilters voor Volkswagen en Audi, legt een beschermende coating over de zetelbekleding voor de Boeing 787 en maakt rubberlaarzen waterdicht.

Dankzij de combinatie van kleine niches hebben wij hier als textielbedrijf nog onze plaats. Gunnar Van Daele Oprichter en CEO Finipur

Samen met Crypton wil Finipur nu uitgroeien tot de grootste speler in Europa voor meubeltextiel dat vlekken of stinkende bacteriën afweert. ‘Crypton is de voorbije twintig jaar uitgegroeid tot een referentiemerk in de VS’, zegt Van Daele. ‘Door de behandeling gaat het materiaal wel vijf jaar mee in plaats van twee of drie.’

Maar in de VS raakt de markt van hotels, restaurantketens, ziekenhuizen, rusthuizen en pretparken verzadigd. Crypton richt zijn marketingapparaat daarom op de versnipperde Europese markt. Op aanraden van klanten kwamen de Amerikanen bij Finipur terecht en in maart richtten ze in Ieper hun Europese hoofdkantoor op.

Door het partnerschap met Crypton verwacht Finipur de omzet op te krikken van 11 miljoen euro nu naar 15 miljoen euro over vijf jaar. Het gaat op zoek naar 15 tot 20 extra medewerkers en investeert 3 miljoen euro in machines en knowhow.