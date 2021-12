‘Wij hebben Balta, Dentergem heeft een rusthuis’

In Sint-Baafs-Vijve kijkt iedereen uit op Balta. Zo groot is de fabriek in dit kleine dorp. Nu het Britse Victoria de tapijtenproducent grotendeels overneemt en de naam zal verdwijnen, mijmeren de buren. ‘Balta was voor ons een zegen.’

Het was nog een beetje donker, maandagochtend. Maar stilaan gingen in de wijk Kraaienhof de rolluiken omhoog. Deuren gingen open om de krant uit de brievenbus te halen en zo zagen mensen elkaar. Ze hadden net het nieuws vernomen: ‘Balta bevestigt de verkoop van een aantal activiteiten en de merknaam Balta aan het Britse Victoria.’ Niemand schrok, in Sint-Baafs-Vijve schrikken ze immers niet. ‘Ik verschoot’, zegt Georgine Galle, die dértig jaar in de spinnerij van Balta werkte. ‘Spijtig dat de naam verandert. Het moet zijn dat het nodig is zeker?’

We zijn net voor het eerst Sint-Baafs-Vijve binnengereden en lang moet je niet zoeken. Het dorp is de fabriek geworden en omgekeerd, alle wegen leiden naar Balta. Een imperium dat in 1961 begon. Aanvankelijk klein nog, een gebouw aan de Wakkensteenweg. Maar stilaan greep Balta om zich heen. Je zou kunnen schrijven dat de familie Balcaen haar gebouwen, een beetje zoals haar tapijten, kamerbreed neerlegde en dat is niet overdreven. Balta bepaalt het grondplan van de deelgemeente van Wielsbeke, zeker binnen de cirkel die de Wakkensteenweg en de Loverstraat samen vormen. ‘Waar nu een van de toegangen tot de fabriek is, woonde mijn grootmoeder vroeger’, zegt iemand. ‘Op een dag cirkelde een helikopter boven het huis. Een paar weken later belde mijnheer Balcaen aan. Hij zei: ‘We gaan uw woning kopen, we hebben de ruimte nodig om uit te breiden. Maar we geven u een nieuw huis en hier is een souvenir.’ Dat was een luchtfoto van hun huis. Vanuit die helikopter gemaakt.’

Dat moet in 1988 geweest zijn en het huis dat Balta toen voor die familie bouwde, staat nog altijd in de Vijvedreef. Sofie Verstraete kocht het in 1999 en vestigde er haar schoonheidsinstituut Bo. Ze kocht dat niet van de mensen die er mochten wonen, maar rechtstreeks van Balta. Wat opvalt, is dat het ver genoeg van de fabriek staat. Als de tapijtenproducent nog had uitgebreid, had hij alvast zijn eigen huis niet moeten afbreken. ‘Toch heeft Balta dat ooit gedaan’, glimlacht Eddy Samyn, in de Loverstraat een van de overburen van Balta. ‘De fabriek was begonnen achter het ouderlijk huis van de familie Balcaen in de Wakkensteenweg. Maar ze werd groter en uiteindelijk was er parking nodig. De familie brak de villa af. Ze behield alleen de boom in de voortuin. Die staat er nog.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Waar hij woont, kijkt hij uit op een grote fabrieksmuur. Samyn is niet van Sint-Baafs-Vijve, maar zijn vrouw is dat wel en wat doet een mens al niet voor de liefde? In 1983 zocht en vond hij werk bij Balta. Heel praktisch, zo konden ze hier gemakkelijk blijven wonen. 26 jaar lang, tot hij op zijn 58 met brugpensioen ging, was Eddy Samyn onderhoudselektricien aan de overkant van de straat. ‘Dat gebouw stond er nog niet, maar ik kon natuurlijk wel gewoon te voet naar mijn werk. Het is maar de bocht om. Maar dat had ook een nadeel. Omdat ik zo dichtbij woonde, gebeurde het dat ik in het weekend al eens gebeld werd als er een probleem was. Maar kom. De vergoeding was altijd in orde.’

In zijn huis liggen geen tapijttegels en geen tapis-plain. Ooit was dat wel het geval, maar tegels en laminaat zijn handiger in onderhoud. Ken je aan je eigen mensen de wereld? Zoals Georgine Galle al zei: ‘Het moet zijn dat het nodig is zeker?’ In De Tijd van dinsdag stond het zo: ‘Zelfs de grootste fans - de Britten - willen het almaar minder.’ Dat ging over kamerbreed tapijt. Toen enkele jaren geleden beslist werd dat de koekjes van Jules Destrooper niet langer in Lo-Reninge gebakken zouden worden, schreven we het al: nostalgie rijmt alleen een beetje op economie, meer niet.

Weiland

Hier rondrijdend is aan nostalgie nochtans geen gebrek. Linda Martens, net als Balta zelf geboren in 1961, groeide hier op en woont nu iets verder in de straat. Zij zegt: ‘Dit was allemaal weiland, op de boerenbuiten, maar we zagen dat kleine fabriekje in de Wakkensteenweg gebouw per gebouw groeien.’ In het Kraaienhof, de sociale woonwijk die op de Loverstraat uitkomt, zegt André Naessens, die er bijna 25 jaar in dienst was: ‘Zeker 50 procent van de mensen in het Kraaienhof werkte er. Sint-Baafs-Vijve werd een rijke gemeente dankzij Balta. Kijk naar Dentergem. Die hebben niets. De grootste werkgever daar is het rusthuis. Balta was een zegen voor ons. Ook in de fabriek. Mijnheer Paul liep altijd met een boekje rond. Als hij iets zag dat beter moest, noteerde hij dat.’ Zelfs Annie Vanmeerhaeghen, de vrouw van André, is vol lof. Zij werkte zelf nooit bij Balta. ‘In de zomer kon het wel stinken. Dat komt door de latex die in de mousse onder het tapijt zat. Maar ooit kwam iemand van de fabriek in de hele buurt aanbellen met de vraag of er klachten waren. Nadien is dat erg verbeterd.’

We moeten iets zeker schrijven. Eddy Samyn, die nog een tijdje voetbalde met de Balta-collega’s, heeft het gezegd en ook André, Annie en hun buurvrouw Georgine zeggen het: in Sint-Baafs-Vijve zegt niemand Sint-Baafs-Vijve. ‘Hier zegt iedereen Senteboas’, klinkt het. ‘Vijve, dat is voor ons Sint-Eloois-Vijve. ‘Over ’t water’, zeggen wij over Vijve. Maar hier is het dus Senteboas.’

Schermvullende weergave André Naessens, zijn buurvrouw Georgine Galle en zijn vrouw Annie Vanmeerhaeghen ©Brecht Van Maele

Die geschiedenis zal wel ouder zijn dan die van de tapijten en in een paar straatnamen zit nog veel meer verleden. ‘Senteboas’ heeft een Vlasstraat en een Roterijstraat en een centrum dat De Vlasschaard heet. De vlasindustrie was belangrijk en familievader Gaston Balcaen opende op de Wakkensteenweg een vlashandel. In 1951 begon hij met zijn zoon Paul stoffen voor confectie van dameskleding te maken: Bavotex. Tien jaar later zette Paul de omschakeling naar de tapijten door en Balta werd zo’n typisch Vlaamse naam. Stond voor Balcaen Tapijten. Een naam die, ook als hij verdwijnt, voor altijd zal blijven? André Naessens knikt. ‘Ze mogen die naam veranderen, maar wij zullen altijd Balta zeggen.’

Overigens mag er, alleszins voorlopig, geen misverstand bestaan. Philippe Hamers, de CEO van Victoria, zei dinsdag in deze krant dat het bedrijf de productievolumes in Sint-Baafs-Vijve nodig blijft hebben. Letterlijk: ‘Er zal altijd in Sint-Baafs-Vijve geproduceerd worden.’ Zoals overigens ook in Avelgem, Oudenaarde en Waregem. Dat wordt allemaal Victoria. Alleen de fabriek in Tielt blijft zoals ze is.

Hondenzwemming

Hier zal de naam dus niet vergeten worden. Vergeten doet Sint-Baafs-Vijve niet gemakkelijk. André Naessens vertelt nog dat hij secretaris is van het plaatselijke feestcomité en zo mee de traditionele ‘Hondenzwemming’ organiseert. ‘Dat gebeurt al 170 jaar op de tweede zondag van oktober’, zegt hij. ‘Honden moeten een stukje lopen en dan de oude Leie-arm overzwemmen. Drie jaar geleden is die traditie in Vlaanderen als immaterieel cultureel erfgoed erkend.’

Evenmin vergeten wordt dichter André Demedts, die hier woonde en in het centrum van het dorp herinnerd wordt in het André Demedtshuis. Zijn wereld lag hier en zo beschreef hij dat ook: ‘Mijn wereld kromp langzaam ineen, een huis aan de hoek van een straat, twee linden, een tuin eromheen, ’t verkeer dat eraan voorbijgaat.’

Schermvullende weergave Helena en Paul Carlier op het bankje in hun tuin. Achter hen een enorme muur van Balta ©Brecht Van Maele

Die hondenzwemming en de dichter hebben niets met de tapijten van Balta te maken, maar wel met de ziel en dus de identiteit van Senteboas. In nummer 19 van de Loverstraat weten Paul en Helena Carlier perfect wat dat inhoudt. Hij is 80, zij 77. Hij werd twee huizen verderop geboren in een gezin met negen kinderen, zij is van Sint-Eloois-Vijve. Hij en zij werkten allebei voor Balta. ‘Maar daar hebben we elkaar niet leren kennen’, zegt Paul. ‘Dat gebeurde in dancing Colosseum in Wakken.’ Hij noemt haar ‘Lenaatje’ en zij zegt: ‘Kom, Carlierke, doe uw vest aan.’

Aquarium

Dat doet hij, het is koud, en samen gaan ze op het bankje zitten in hun tuin. Achter hen een enorme muur van Balta. ‘Als kind was die er natuurlijk niet’, zegt Paul. ‘En op dit stuk grond van mijn vader konden wij ons huis bouwen. Dat was in 1968. Later breidde de fabriek uit, maar we hebben daar nooit last van gehad.’ Paul werkte aanvankelijk in textielfirma’s in de streek. ‘Tot Paul Balcaen op een dag zelf kwam vragen of ik interesse had om bij Balta te komen werken. Uiteindelijk heb ik dat 23 jaar gedaan. Tot ik op mijn 56ste op brugpensioen kon gaan.’ Paul werkte in de weverij. Helena, tien jaar lang, in de spinnerij. In hun huis lag een luxetapijt van Balta, maar dat is weg. ‘Hij is een grote liefhebber van vissen’, zegt Helena. ‘We hadden een aquarium in huis, maar op een dag is die uitgelopen. Alles over ons tapijt. Dat hebben we moeten wegsmijten.’

Ze lachen samen. Het leven bracht zorgen: hun enige kindje werd doodgeboren, Paul had kanker, een hersenbloeding en epilepsie. Maar in de keuken hangt een tegel met daarop deze woorden: ‘Echte vriendschap, de beste therapie’. En, daar zo eenvoudig op hun bankje met Balta in de rug, knikken ze. ‘We werden altijd op tijd betaald en hadden niets te klagen. Als er nieuwe mensen in de buurt wilden komen wonen, kwamen ze aan Lenaatje vragen of het hier goed was. We hebben het altijd aangeraden.’