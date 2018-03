Winst Picanol valt tegen

Picanol boekte vorig jaar 688,9 miljoen euro omzet , dat is 8 procent meer dan het jaar voordien. Het is wel iets minder dan de 693 miljoen euro die analisten hadden vooropgesteld .

Netto zakt de winst 15 procent naar 101,7 miljoen euro of 5,75 euro per aandeel, ondanks de stabiele bedrijfswinst. Dit vooral als gevolg van een fors lagere winstbijdrage van Tessenderlo. Tessenderlo droeg in 2017 voor 10 miljoen aan de groepswinst bij, minder dan een derde van de 31,3 miljoen in 2016.