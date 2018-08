Winst Van de Velde zakt met een kwart

Door zwakke retailverkopen en stijgende kosten voor online-verkoop waarschuwt de lingeriegroep voor een 'zeer sterke winstdaling' over het volledige boekjaar.

Dat de resultaten van Van de Velde weinig opwindend zouden zijn, was algemeen verwacht. Begin juli had de groep achter de lingeriemerken Marie Jo en PrimaDonna al zwakke omzetcijfers opgebiecht en enkele maanden eerder moest CEO Erwin Van Laethem al door het stof met een omzet- en winstwaarschuwing.

De halfjaarupdate toont vooral aan dat er bij de groep uit de Schellebelle nog veel werk aan de winkel is. De verkoop van mode in boetieks staat wereldwijd onder druk. 'Minder mensen in de winkelstraten en een veranderend winkelgedrag hebben een negatieve impact van 2 procent op de omzet in retail', zegt Van Laethem.

Hij wijst op een aantal lichtpuntjes zoals de succesvolle lancering van de badpakkenlijn van Marie Jo en groei in nieuwe distributiekanalen. Maar die zijn nog te klein om een betekenisvolle impact te hebben. Bij de eigen winkels steeg de winstbijdrage door de sluiting van verlieslatende winkels.

Nieuwe distributiekanalen

Maar bij Van de Velde blijven de kosten oplopen omdat Van Laethem investeert in nieuwe distributiekanalen, IT-systemen en nieuwe profielen. De investeringen liepen in de eerste jaarhelft op tot 7,7 miljoen euro.

Dat alles zorgde ervoor dat de brutobedrijfswinst (ebitda) met 25 procent daalde 26,4 miljoen euro. De nettowinst volgde dezelfde evolutie met een daling van 20 miljoen naar 15 miljoen euro.

Zeer sterke winstdaling

De investeringen terugschroeven om de winst op peil te houden is geen optie voor Van Laethem die al jaren hamert op de 'uitbouw van een onmikanaal' in plaats van de traditionele verkoop via boetieks. 'We kiezen ervoor om niet te schrappen in de uitgaven die nodig zijn voor het bouwen van het schaalbare platform om toekomstige internationale groei te realiseren', klinkt het.

Van Laethem voorspelt een 'zeer sterke winstdaling ten opzicht van de historische resultaten'.

Die keuze zal ook in de tweede jaarhelft zwaar wegen op de resultaten. Van Laethem voorspelt een 'zeer sterke winstdaling ten opzicht van de historische resultaten'.

Ook over de omzetevolutie in de tweede jaarhelft is hij iets minder positief dan enkele maanden geleden. Toen rekende Van de Velde nog op een stabiele tot geringe daling van de omzet voor het volledige jaar. Nu houdt Van Laethem het bij een 'geringe daling'.

Het aandeel van de Velde verloor dit jaar al meer dan een derde van zijn waarde. In vergelijking met de piek van het aandeel eind 2016, 68,2 euro, beloopt het verlies bijna 60 procent.