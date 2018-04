Witte pakken van NASA komen van wereldspeler uit Ronse

Vanuit een nieuwe textielfabriek in Mexico, waar binnen twee jaar 1.000 mensen zullen werken, wil het Belgische Alsico de Amerikaanse markt voor gespecialiseerde werkkledij veroveren. ‘We spelen nu bij de groten. Dan is alles mogelijk.’

Wat hebben de laboranten in de cleanrooms van de chipmaker Intel, het farmabedrijf Pfizer en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gemeen? Allen dragen ze stofvrije pakken van Alsico, een wereldspeler die zijn thuisbasis in de Vlaamse Ardennen heeft.

Liefst 8.000 werknemers telt het bedrijf. Een cijfer dat kan tellen, en dat de komende jaren fors zal aandikken als gevolg van een investeringsprogramma van 40 miljoen euro in onder andere de VS, Mexico en Marokko.

alsico Opgericht in 1934, Hoofdkwartier: Ronse Eigendom van de familie Siau. Omzet: 250 miljoen euro Ebitda: 25 miljoen euro Werknemers: 8.000 waarvan 150 in Ronse Grote textielfabrieken in onder andere Tunesië, Marokko, Thailand en Mexico. Productie van gespecialiseerde werkkledij. Onder andere marktleider in stofvrije pakken voor cleanrooms bij farma- en chipbedrijven.

Het Oost-Vlaamse bedrijf is een van de vele textielbedrijven uit ons land die sinds de jaren 70 noodgedwongen de stap naar de lageloonlanden gezet hebben. Het was de enige manier om te overleven. ‘Maar we hebben in Ronse nog steeds een stevige poot. Delocalisatie is bij ons een positief verhaal geweest’, zegt Bernard Siau, de voorzitter en eigenaar van het familiebedrijf. 150 mensen werken nog in Ronse, van wie een 20-tal stiksters die prototypes en de eerste exemplaren van nieuwe producten maken.

Een stikatelier in Tunesië was de eerste stop van Alsico in het buitenland. Intussen is het actief in 20 landen met onder andere grote productievestigingen in Marokko en Thailand. Naast kledij voor verpleegkundigen, tuinmannen en horecapersoneel ontwerpen en maken de Ronsenaars ook uniformen voor het Delhaize- en Air France-personeel.

Alsico - de naam verwijst naar de stichtende families Aelvoet en Siau - haalde vorig jaar een omzet van 250 miljoen euro. ‘We zijn de voorbije vijf jaar met gemiddeld 10 procent per jaar gegroeid’, klinkt het. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg in diezelfde periode met 250 procent tot 25 miljoen euro. Een indrukwekkend parcours, en het houdt niet op.

‘Kijk, met een omzet van minder dan 100 miljoen speel je in onze sector op de speelplaats van de kleintjes. Van zodra je boven die drempel zit, speel je met de groten. Dan gebeurt er vanalles en gaat het snel. Dat hebben we gemerkt. Dan komen de opportuniteiten, en je pakt die vast. Met een atelier van 100 man zal je geen deal sluiten met Air France maar als je zoals ons wereldwijd actief bent is plots alles mogelijk’, klinkt het. ‘We hebben de draagkracht om grote projecten aan te nemen. Dat is tof’, zegt Siau die zich twee jaar geleden terugtrok uit de dagelijkse leiding.

Family matters

Zijn twee zonen Vincent en Gauthier namen zijn plaats deels in en leiden nu elk een afdeling. Een opstap naar de rol van CEO? ‘We zullen zien. Ze zullen zich eerst moeten bewijzen. Je moet je plaats verdienen’, maakt vader Bernard duidelijk. ‘Dat weten we. De toekomst van het bedrijf is prioritair’, vullen de zonen aan.

‘We zijn een multinational’, gaat vader Siau verder. ‘Maar ik spreek liever over een ‘faminational’ gebaseerd op familiale waarden. Winst is niet onze enige doelstelling. In Thailand verhoogde de regering in 2013 het minimumloon met 33 procent. Alle bedrijven die er produceerden voor de export, zaten in de penarie. Ook wij incasseerden daardoor verliezen. Maar in plaats van er een kruis over te maken, hebben we de focus verlegd van basiskledij naar producten met een hogere toegevoegde waarde. Sindsdien is ons personeelsbestand er verdubbeld tot 900 man.’

Alsico produceert wereldwijd 350.000 kledingstukken per week. ‘Als we aan hetzelfde tempo als de voorbije jaren blijven groeien, betekent dat eigenlijk dat we elk jaar een nieuwe fabriek van 500 of 600 man moeten neerzetten’, aldus Vincent.

Dat is ook precies wat het bedrijf doet. Alsico heeft net een van de grootste investeringsprogramma’s in zijn geschiedenis achter de rug. Het investeerde in nieuwe vestigingen in Marokko en Mexico, waar de fabriek enkele weken geleden de deuren opende. Het deed bovendien een aanzienlijke overname in Los Angeles. In de thuisbasis Ronse staat de bouw van een nieuw hoofdkwartier, dat de twee sites in de regio zal combineren, op de agenda. Alles samen goed voor 40 miljoen euro investeringen.

We hebben de draagkracht om grote projecten, zoals een samenwerking met Air France, aan te pakken. Dat is tof. Bernard Siau voorzitter Alsico

‘Vanuit Noord-Afrika, waar we nu actief zijn in Tunesië en Marokko, beleveren we onze klanten in Europa. Vanuit Mexico gaan we de Amerikaanse markt bedienen. Momenteel werken er 70 mensen. Tegen eind 2019 moet dat richting 1.000 gaan. Ja, we hebben er grote ambities’, zegt Gauthier Siau.

Schrik voor de Amerikaanse president Donald Trump en diens dreiging om een grensmuur op te trekken en heffingen in te voeren op Mexicaanse import heeft de familie Siau niet. ‘Laaggeschoolde textieljobs terug naar de VS halen, zal niet gebeuren. Je spreekt dan al snel over een miljoen jobs, waar in de VS geen geschikte arbeidskrachten voor te vinden zijn. En hoeveel bedragen de lonen in Mexico? 1,50 dollar per uur, dat is een tiende van de minimumlonen in de VS. Ook invoerrechten zullen niet veel aan de situatie veranderen. Bovendien zit niemand in Amerika te wachten op duurdere T-shirts.’

De overname van een sectorgenoot in Los Angeles, goed voor 30 miljoen dollar omzet, katapulteerde Alsico vorig jaar tot de onbetwiste marktleider in cleanroompakken. ‘We hebben een stevige, lokale basis om er de ook de verkoop van onze andere werkkledij uit te bouwen.’ Alsico hoopt er onder andere een graantje mee te pikken van de militaire uitgaven. ‘Het is niet het hoofddoel, maar zelfs als we maar 1 procent van de militaire uniformen kunnen leveren, dan nog is dat gigantisch.’