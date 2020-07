Zara-oprichter harkt fors vastgoedimperium bij elkaar

De 84-jarige Ortega - de rijkste man van Spanje - investeerde vorig jaar via verschillende dochtermaatschappijen van zijn holding Pontegadea 2,1 miljard euro in vastgoed.

Dat brengt de geschatte waarde van zijn vastgoedportefeuille op 15,2 miljard euro. Het is de eerste keer dat Ortega cijfers over zijn vastgoedtransacties bekendmaakt. Pontegadea bezit 59,3 procent van Inditex, de moedermaatschappij van Zara. De holding boekte vorig jaar een nettowinst van 1,8 miljard euro.

Ortega investeerde de afgelopen jaren meer dan 3 miljard dollar in Amerikaans vastgoed, onder meer in Manhattan, Miami, Washington, Seattle en Chicago. Hij verhuurt onder meer aan Amazon en Facebook maar ook aan kledingconcurrenten als Hennes & Mauritz en Gap.

Bloomberg schat het vermogen van Ortega op 58,5 miljard dollar. Het gros is afkomstig van zijn meerderheidsbelang in Inditex. Zijn fortuin kromp wel met een vijfde door de coronalockdown, omdat veel Inditex-winkels hun deuren moesten sluiten. Dit jaar daalde het aandeel van Inditex met 22 procent.

Behalve in vastgoed investeerde Ortega ook in de energie- en de telecommunicatiesector. Hij kocht vorig jaar een belang van 5 procent in Enagas en 9,99 procent in Telefonica.