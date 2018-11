Zwakke Britse markt weegt zwaar op winst Balta

Balta heeft in het derde kwartaal minder omzet gerealiseerd. De ruime winst kwam zowat 10 procent lager uit, vooral door de Britse markt voor vasttapijt.

De omzet van tapijtenproducent Balta kromp met 4,4 procent in het derde kwartaal tot 151 miljoen euro. Dat is min of meer in lijn met wat KBC Securities-analist Wim Hoste had verwacht.

Achter het globale cijfer gaan echter uiteenlopende evoluties schuil. De tak Commercial (tapijttegels en kamerbreed tapijt voor bedrijven) zag de omzet met 17,1 procent groeien. In de Verenigde Staten bleef Bentley marktaandeel winnen; in Europa werd de groei in tapijttegels tenietgedaan door een daling in kamerbreed tapijt.

De andere twee takken gingen achteruit. Rugs (karpetten) verkocht 15,4 procent minder, wat Balta toeschrijft aan moeilijke marktomstandigheden in Europa; in de VS daarentegen was er weer groei.

Residential (kamerbreed tapijt voor huizen) tekende een omzetdaling van 13,2 procent op. Vooral de Britse markt is hier de schuldige. De jarenlange appetijt van de Britten voor voltapijt lijkt af te nemen.

De omzetevolutie van de drie takken weerspiegelt zich ook in aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda). Voor de hele groep zakte die met 9,9 procent tot 17,1 miljoen euro. Dat is minder dan waar Wim Hoste op rekende (18 miljoen) en is vooral te wijten aan Residential, waar de winst bijna halveerde. De ebitda-marge verslechterde van 12 tot 11,3 procent.

Evaluatie

Balta verwacht dat de moeilijke marktomstandigheden in Residential zullen aanhouden in het vierde kwartaal, maar ziet wel een verbetering voor de Europese Rugs-activiteiten. Het bedrijf zal wel, net als de hele sector, last blijven hebben van ‘de aanhoudende kostinflatietrend’, zeg maar duurdere grondstoffen.

De groep denkt nog steeds in de tweede jaarhelft een hogere brutobedrijfswinst te realiseren dan in de tweede jaarhelft van 2018. Over het dividend rept Balta met geen woord.

Opmerkelijk is dat de groep ook bezig is met ‘een strategische en operationele evaluatie’ van de activiteiten. De resultaten van die oefening zullen begin volgend jaar bekend worden gemaakt.