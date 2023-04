De moderoutiniers Ine Verhaert en Helga Meersmans bouwden het Antwerpse handtassenlabel Kaai in vijf jaar uit tot een winstgevend merk met twee winkels en tientallen verkooppunten in vijf landen. Dat prinses Elisabeth onlangs werd gespot met een Kaai-bag gaf een extra duwtje in de rug.