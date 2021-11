'Balta heeft nog een verhaal te vertellen, zij het een kleiner'

Balta halveert in omvang. De tapijtenproducent verkoopt zijn roots in Sint-Baafs-Vijve en gaat op zoek naar een nieuwe bedrijfsnaam en een nieuwe schwung. ‘Maar door de overblijvende schulden kan het management nog geen wilde plannen maken.’

‘Balta was een zombie geworden’, zegt een sectorkenner. ‘Het bedrijf had het mes op de keel en stond onder druk van de banken om iets te doen.’

Om de schuldenberg te verkleinen en de beurswaarde - geslonken tot minder dan 100 miljoen euro - op te krikken heeft de West-Vlaamse tapijtenproducent nu een drastische beslissing genomen. Hij verkoopt zijn afdelingen Rugs, Non-Woven en Residental PP aan zijn Britse rivaal Victoria.

Rugs maakt losse tapijten die onder meer in de rekken van IKEA en Amerikaanse doe-het-zelfketens liggen. Non-Woven maakt onder meer rode lopers en binnenbekleding voor auto’s.

Residential PP produceert kamerbreed tapijt - ta­pis-plain - op basis van de grondstof polypropyleen en is al lang het zorgenkind van Balta. Zelfs de grootste fans - de Britten - willen het almaar minder. Daarbovenop bemoeilijkte de brexit de concurrentie met lokale spelers als Victoria, dat geleid wordt door Balta-veteraan Philippe Hamers.

Weg met de roots

Met de transactie verhuizen 2.500 werknemers naar Victoria, van wie 1.650 in ons land en de rest in Turkije en de VS. Bij de deal zijn vier Belgische fabrieken betrokken: Avelgem, Oudenaarde, Waregem en Sint-Baafs-Vijve.

Sint-Baafs-Vijve is de bakermat van Balta. De familie Balcaen handelde er oorspronkelijk in vlas, schakelde over naar de productie van stoffen voor dameskledij om uiteindelijk in de jaren 60 Balta (Balcaen Tapijten) op te starten en uit te bouwen tot een grote speler.

Balta verkoopt niet alleen zijn roots, maar ook de merknaam Balta, wat betekent dat het op zoek moet naar een nieuwe bedrijfsnaam. Dat is zelden gezien. Vragen uitzonderlijke omstandigheden om uitzonderlijke maatregelen? ‘Zo zie ik het niet’, zegt CEO Cyrille Ragoucy. ‘Dit was het goede moment voor deze deal. Hij vereenvoudigt onze structuur en we pakken er de schuldpositie mee aan. En ik zie meer potentieel in de resterende activiteiten.'

Focus op tapijttegels

Wat overblijft in Balta is een fabriek in Tielt voor kamerbreed tapijt op basis van polyamide - het duurdere segment - voor de Europese markt, en fabrieken voor tapijttegels voor de projectmarkt. Denk aan kantoren, hotels, scholen en overheidsgebouwen. Met Bentley Mills, overgenomen in 2017, is het in die markt een premiumspeler in de VS. Met Modulyss, al ruim tien jaar in portefeuille, zit het in de top drie in Europa.

Die business zit bij Balta nog altijd een kwart onder het niveau van voor de pandemie, maar CEO Ragoucy verwacht beterschap. ‘Er is nog onzekerheid in de markt en bedrijven zijn voorzichtig. Maar ik verwacht een snel herstel in 2022.’

‘Het is een structureel groeiende markt’, is de mening van KBC Securities-analist Wim Hoste. Terwijl zachte vloerbekleding in woningen aandeel moet afstaan aan harde vloeren zoals laminaat, zijn tapijttegels in open kantoorruimtes almaar meer in trek. ‘Ze zijn makkelijk te vervangen als je er eens koffie op morst en ze dempen het lawaai’, zegt Hoste.

Het ‘nieuwe’ Balta telt 1.150 werknemers en haalde in de eerste negen maanden van dit jaar 200 miljoen euro omzet en 31 miljoen euro brutobedrijfswinst, goed voor een marge van 15,6 procent. ‘Balta heeft nog altijd een verhaal te vertellen, zij het een kleiner’, aldus Hoste. Ook Ragoucy ziet dat zo. ‘Klein kan ook mooi zijn. En winstgevend.’

Inclusief de overgenomen schulden heeft de deal een waarde van 225 miljoen euro. De meningen over de prijs zijn verdeeld. ‘Niet royaal’, oordeelt het beurshuis KBC Securities. De prijs ligt wel 50 miljoen euro boven de waardering die analisten van ING op de business plakten. Door de deal zullen de schulden naar verwachting dalen tot 107,5 miljoen euro. Dat is al wat comfortabeler, maar het is nog altijd 2,7 keer de brutobedrijfswinst. ‘Balta heeft het grootste deel van de schuldenproblematiek opgelost, maar het management moet nog altijd geen wilde plannen maken om te groeien of bedrijven over te nemen’, aldus Hoste.

En omgekeerd? Zullen er kopers opduiken om Balta 2.0 in te lijven? Zullen bedrijven als Interface of Tarkett aan Balta snuffelen nu het min of meer een pure speler in de projectmarkt wordt? Of het Amerikaanse Mohawk? Daar is Filip Balcaen aandeelhouder en eerder dit jaar had het al bijna een akkoord op zak had om Modulyss in te lijven.

Zodra de deal met Victoria is afgerond, moet Balta op zoek naar een nieuw hoofdkantoor ter vervanging van het huidige in Sint-Baafs-Vijve. ‘Een beslissing is nog niet genomen, maar we zoeken in de regio Gent-Kortrijk’, klinkt het. Zowat 50 van de 160 werknemers in ‘ondersteunende diensten’ zullen mee verhuizen. De rest wordt deel van Victoria.