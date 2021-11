Balta zet twee divisies samen onder één supermanager

De West-Vlaamse tapijtreus Balta schuift twee van zijn topmanagers opzij en fuseert de divisie kamerbreed tapijt met de divisie die tapijttegels verkoopt aan kantoren en hotels (Modulyss). Een voorbereiding op de nakende verkoop van een deel van de activiteiten?

Na nauwelijks twee jaar dienst staan Stefan Claeys en Oliver Forberich alweer aan de deur bij Balta. Dat meldt de site Made in West-Vlaanderen en wordt aan onze redactie bevestigd.

Claeys, die zijn sporen verdiend had in topfuncties bij Beaulieu en Wienerberger, stond aan het hoofd van Modulyss. Dat maakt tapijttegels voor de Europese projectmarkt, onder meer voor kantoren, hotels en overheidsinstellingen. Forberich, ooit senior vicepresident stainless solutions bij Bekaert, kreeg de zware taak de divisie Carpets, ITC en Arc Edition uit het moeras te trekken. Grotendeels valt dat samen met de divisie Residential, die gericht is op de moeilijke markt van het kamerbreed tapijt - tapis-plain - voor woningen.

Ze worden vervangen door Emmanuel Rigaux, de rechterhand van CEO Cyrille Ragoucy, die in 2019 werd binnen gehaald als chief transformation manager. Hij moest het herstructurerings- en investeringsprogramma NEXT in goede banen leiden. Rigaux werd door Ragoucy opgepikt bij de bouwmaterialengroep Lafarge-Holcim, waar Ragoucy vandaan komt.

Victoria

Volgens Balta past het ontslag van de topmanagers in een strategische reorganisatie, waarbij de activiteiten in kamerbreed tapijt fuseren met de tapijttegels van Modulyss. Zo kunnen beide afdelingen focussen op de commerciële projectbusiness. 'Zowel de productontwikkeling, de productie als het verkoopkanaal zal zich voortaan concentreren op de bedrijvenmarkt', zegt Balta. Voor de tapijttegels van Modulyss was dat altijd al de doelgroep. Maar voor de divisie kamerbreed tapijt, die vooral de particuliere consument als klant had en het de voorbije jaren niet goed deed, is het een grote koerswijziging.

'Dat betekent niet dat we geen kamerbreed tapijt meer maken voor de residentiële markt, maar de focus gaat naar de bedrijvenmarkt. We willen die klanten beter bedienen met duurzaam tapijt, een technologie die bij beide divisies aanwezig is.'

De vraag is hoe de verschuiving past in de gesprekken die lopen met Victoria, de grote Britse concurrent waar de Belgische CEO Philippe Hamers al vijf jaar hoge ogen gooit. Hij kwam terecht bij het beursgenoteerde familiebedrijf nadat hij bij Balta de job van CEO had moeten laten aan Tom Debusschere, de voorganger van Ragoucy. Maandag werd bekend dat Victoria aast op een deel van Balta, maar het is niet duidelijk welk deel.

Scenario

Een voor de hand liggend scenario is dat Balta het kamerbreed tapijt voor de residentiële markt verkoopt en dus twee divisies overhoudt: de bedrijvenmarkt en de karpetten. Die maakt het onder meer voor IKEA en grote Amerikaanse doe-het-zelfketens als Home Depot.