De tapijtveteraan die op een deel van Balta aast

De West-Vlaamse tapijtveteraan Philippe Hamers aast op een deel van zijn vroegere werkgever Balta.

Het kan vreemd lopen in de ondernemerswereld, als je met je nieuwe werkgever probeert een stuk van je oude werkgever in te lijven. Dat overkomt Philippe Hamers (58), de CEO van de Britse vloerbedekkingsgroep Victoria, die met de West-Vlaamse tapijtreus Balta praat over de overname van een stuk van Balta. Hamers speelt daarbij bovendien een thuismatch. Hij werkt dan wel in het Verenigd Koninkrijk, maar hij woont nog steeds in het West-Vlaamse Deerlijk. Dat is niet ver van Sint-Baafs-Vijve, waar het hoofdkwartier van Balta ligt.

De Standaard schreef maandag over de interesse van Victoria voor een deel van Balta. Volgens de krant gaat het om de afdeling kamerbreed tapijt, met de fabriek in Sint-Baafs-Vijve. Maar het is onduidelijk of Victoria enkel mikt op dat soort tapijt voor de particuliere markt of ook voor commerciële klanten.

Britse markt

In elk geval is kamerbreed tapijt een belangrijke tak van Balta, de grootste Europese tapijtproducent. Sint-Baafs-Vijve produceert ook voor een groot deel voor de Britse markt, waardoor een overname voor Victoria zinvol is. Maar Balta en Victoria lieten maandag niet in hun kaarten kijken. In afzonderlijke persberichten bevestigden ze dat er gesprekken lopen, zonder te preciseren waarover die gaan.

Ze voegden er wel aan toe dat De Standaard onjuistheden had geschreven en dat het niet zeker is dat het tot een deal komt. Victoria, dat net als Balta beursgenoteerd is, verduidelijkte ook nog dat een bod op heel Balta niet op tafel ligt. Dat was voldoende om de koerssprong van Balta van ruim 11 procent maandag tegen het einde van de dag te doen verschrompelen tot een kleine 3 procent.

Kommer en kwel

De koerssprong was een zeldzame opsteker voor de veelgeplaagde aandeelhouders van Balta dat gebukt gaat onder te veel schulden en slechte cijfers. Voor de beleggers is het bijna enkel kommer en kwel sedert het bedrijf in 2017 naar de beurs is getrokken. Het aandeel verloor bijna 80 procent van zijn waarde. Balta is al een hele tijd in handen van private-equitygroepen.

De ironie wil dat Hamers nu aan het hoofd had kunnen staan van de West-Vlaamse tapijtgroep.

Eind 2016 incasseerde hij een zware ontgoocheling toen hij de duimen moest leggen voor ex-Deceuninck-CEO Tom Debusschere als nieuwe CEO van Balta. Hamers was er zes jaar verantwoordelijk voor de divisie kamerbreed residentieel tapijt. Hij was de rechterhand van CEO Hendrik Deruyck en werd beschouwd als diens kroonprins.

Overnames

Maar toen de Nieuw-Zeelandse investeerder Geoff Wilding hem vroeg om zijn vloerbedekkingsgroep Victoria te leiden, draaide hij de pagina snel om. Bij Victoria reed hij een succesparcours. Groei door overnames is een sleutelelement in de strategie van Victoria en Hamers liet zich op dat vlak niet onbetuigd.

De Britse groep heeft er al bijna 20 overnames opzitten en Hamers tekende voor de meeste ervan. Hij bouwde het 126 jaar oude Victoria uit tot een groep met een omzet van omgerekend bijna 800 miljoen euro (in het boekjaar tot begin april 2021) en een beurswaarde van een kleine 1,5 miljard euro. Balta is een pak kleiner.