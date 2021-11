Dochter van Zara-oprichter wordt voorzitter van Inditex

Met de aanstelling van Marta Ortega Pérez als voorzitster van Inditex is de wissel van de wacht bij de Spaanse kledingketen compleet. Haar vader, Amancio Ortega, is de stichter van het concern boven onder meer Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear en Berhska.

Op 31 maart neemt Pablo Isla Alvarez, die in 2005 de eerste externe CEO van Inditex werd, afscheid als voorzitter van de Spaanse modegroep. Marta Ortega Pérez, de jongste dochter van de 85-jarige Zara-stichter Amancio, zal vanaf dan de honneurs waarnemen als voorzitter van Inditex. Tot nu was ze actief bij Zara als consultant.

De 37-jarige Pérez werkt al haar hele leven voor de modegroep, die haar vader in 1963 uit de grond stampte. Na haar studies ging ze - onderaan op de ladder - aan de slag als winkelbediende in een Londense Zara-winkel. 'De eerste week dacht ik dat ik het niet zou overleven. Maar daarna raak je verslaafd aan de winkels. Het is het hart van het bedrijf', vertelde Pérez afgelopen zomer in een schaars interview met de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Generatiewissel

Met de switch is de langverwachte generatiewissel, waarbij Pérez de leiding krijgt over 's werelds grootste kledingketen, achter de rug. Achter de schermen was al meer dan een jaar te horen dat Isla het bedrijf na 17 jaar vaarwel wilde zeggen. Tegelijk kwam Pérez almaar nadrukkelijker in beeld als opvolger. De twee andere kinderen van Amancio Ortega spelen geen actieve rol bij Inditex. 'Ik heb altijd gezegd dat ik mijn leven zou wijden aan het voortbouwen op de erfenis van mijn ouders', zegt Pérez daarover.

In tegenstelling tot haar mediaschuwe vader, die nog altijd een meerderheidsbelang in Inditex controleert, wordt Pérez vaak in chique Spaanse kringen gespot. De verdienstelijke amazone, die gehuwd is met de Spaanse topruiter Sergio Alvarez Moya, is ook wereldwijd terug te vinden op alle mondaine evenementen in de modewereld. Het koppel heeft twee kinderen: een zoon en een dochter.