e5 Mode investeert 5 miljoen euro in vernieuwing winkels

Voor de renovatie gebruikt e5 Mode de twee Experience Stores, die het vorige jaar opende in Aartselaar en Hasselt, als basis. Die winkels hadden een testfunctie, zegt de modeketen die zich richt op 40-plussers . 'Het nieuwe winkelconcept is een verbeterde versie ervan', zegt de CEO van e5, Alexander Talpe . Zo wordt het aanbod in de nieuwe winkels verder uitgebreid, onder andere met brillen en schoenen.

Testproject

'Andere winkels die al vernieuwd waren, hebben we ook heringericht volgens het nieuwe concept', zegt Talpe. 'Voor de overige winkels wachten we de resultaten af of herbekijken we de ligging of het huurcontract.'