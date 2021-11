Ex-Balta-topmanager biedt op stuk van tapijtgroep

De Vlaming Philippe Hamers biedt met zijn Britse tapijtgroep Victoria op een stuk van de West-Vlaamse concurrent Balta. Dat jaagt de koers van Balta hoger.

De Standaard schreef maandag dat Hamers, de gewezen topman van de divisie residentieel tapijt van Balta , aast op dat onderdeel van de West-Vlaamse beursgenoteerde tapijtgroep. Hamers staat nu aan het hoofd van de Britse Balta-sectorgenoot Victoria, die eveneens op de beurs staat.

Balta liet maandag eerst weten niet te willen reageren op wat het noemde geruchten. Maar iets na 14 uur kwam het dan toch met een persmededeling. Daarin bevestigt Balta dat er gesprekken lopen met Victoria 'over een mogelijke verkoop van bepaalde delen van Balta's activiteiten', zonder in detail te treden. Het voegt er wel aan toe dat de uitkomst van de besprekingen onzeker is en dat het artikel 'speculatief is en feitelijke onjuistheden bevat'.

Victoria stuurde eerder maandag een gelijkaardige melding uit. Daarin staat dat Victoria bevestigt gesprekken te voeren over 'de potentiële overname van een winstgevend en groeiend onderdeel van Balta'.

Synergiemogelijkheden

Victoria geeft echter niet aan welk onderdeel dat is en preciseert dat 'speculatieve details in het artikel niet accuraat zijn'. Het voegt er wel nog aan toe dat het Balta-onderdeel naar zijn oordeel 'goede synergiemogelijkheden' biedt met de bestaande activiteiten van Victoria.

De koers van Balta zakte weer toen duidelijk werd dat Victoria geen bod op heel Balta overweegt.

De Britten preciseren voorts dat ze geen bod op heel Balta overwegen en dat er geen garantie is dat het tot een transactie komt. Als dat wel zo is, kan de deal worden gefinancierd met de bestaande middelen van Victoria en zal die substantieel bijdragen aan de winstgroei van de Britse groep.

Koers Balta

Opvallend is dat de beurswaakhond FSMA de koers van Balta niet schorste in afwachting van een mededeling. Het aandeel van de tapijtgroep schoot even 11 procent hoger na de melding van Victoria, maar zakte dan terug toen bleek dat er geen bod op heel Balta komt. Balta is al jaren op de sukkel op de beurs. Sinds de beursgang in 2017 verloor het aandeel al bijna 80 procent van zijn waarde.

Eerder dit jaar raakte bekend dat Balta, dat al een tijd mogelijkheden zoekt om zijn schuldenlast af te bouwen, af wil van Modulyss, zijn Europees merk van tapijttegels. Er lag een deal op tafel met het Amerikaanse Mohawk, maar die ging op het laatste moment niet door.

Kamerbreed tapijt

Balta, dat vorig jaar goed was voor een omzet van 562 miljoen euro en zo'n 3.800 werknemers telt, omvat vier takken: karpetten, residentieel tapijt (kamerbreed tapijt en tapijttegels voor privégebruik), commercieel tapijt (kamerbreed en tegels voor commercieel gebruik) en niet-geweven producten.