De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Caroline Baeten (38) van het kledijverhuurplatform Dressr. Ze haalde een kwart miljoen euro op bij onder anderen Piet Colruyt.