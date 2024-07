Bijna 30 jaar bouwde de Vlaamse ondernemer Thomas Baert vanuit China zijn vloerbekledingsbedrijf CFL uit, met fabrieken in Azië en de VS. De handelsoorlog tussen China en Europa, die zich onder meer weerspiegelt in importheffingen op wagens 'Made in China', ziet Baert met lede ogen aan. ‘Ik zie een clash tussen de jungle en de zoo, tussen China en het Westen.’