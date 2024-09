Jean-Baptiste De Ruyck vervangt Dominiek De Clerck als CEO van Beaulieu

De 45-jarige Jean-Baptiste De Ruyck stapt over van het West-Vlaamse Abriso-Jiffy, dat hij transformeerde van een lokaal naar een pan-Europese speler in plastic beschermingsverpakkingen. Volgens Beaulieu International 'heeft hij een sterke staat van dienst op het gebied van verbetering van de winstgevendheid, groei en het bouwen van zeer effectieve teams'.

De Ruyck begon zijn carrière bij de Londense investeringsbank TMT, waar hij meer dan zes jaar doorbracht met het uitvoeren van fusies en overnames en financieringstransacties in heel Europa. Daarna ging hij aan de slag bij de Latijns-Amerikaanse start-up Seniority Colombia, en net voor Abriso-Jiffy was hij de CEO van het voedselverpakkingsbedrijf Omniform.

In juni kondigde het bedrijf aan dat het zijn garenfabriek in Komen en zijn kunstgrasproductie in Oostrozebeke wil opdoeken. Op de beide sites samen vallen 149 jobs weg. De beslissing kwam er als gevolg van barslechte jaarresultaten . De omzet van de groep, die voor het grootste deel afkomstig is van de chemieactiviteiten, viel met bijna een half miljard euro terug tot onder de 2 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) ging van 250 miljoen naar 98 miljoen euro, de nettowinst van 120 miljoen naar amper 2 miljoen euro.

Eerder sloot het bedrijf al een afdeling van de garendivisie in Komen en zijn tapijtfabriek in Wielsbeke, de laatste op Europese bodem. In april kondigde de textielgroep een reorganisatie aan in de vloerendivisie, met onder meer de stopzetting van de productie van luxevinyltegels en matten in het West-Vlaamse Wielsbeke. Volgens waarnemers rond het bedrijf blijft het daar mogelijk niet bij, en zal de nieuwe CEO verder de hakbijl moeten bovenhalen. Er zou een strategische oefening lopen naar welke activiteiten nog waarde toevoegen en welke niet.