Ook Chanel springt op sportmarketing: Frans luxemerk sponsort historische Britse bootrace

Al twee eeuwen - sinds 1829 - wordt over een traject van 6,5 kilometer op de Theems geroeid. Elke lente vindt zowel een mannen- als een vrouwenrace plaats, waarbij twee teams van acht roeiers het tegen elkaar opnemen voor een kwart miljoen toeschouwers. Dat elk jaar ook 2 miljoen mensen de race volgen op televisie geeft het event een groot bereik in een specifieke doelgroep.

Chanel en de organisator Boat Race Company sluiten 'een langdurig partnerschap' dat zeker tot de 200ste verjaardag van de wedstrijd in 2029 moet standhouden. De race wordt 'The Chanel J12 Boat Race' gedoopt. De overeenkomst 'drukt een gedeelde filosofie uit, met name het streven naar uitmuntendheid via een gezamenlijke inspanning', zeiden beide partners dinsdag.