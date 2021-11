Victoria koopt ruim de helft van Balta

Balta halveert door de deal ruim in omvang, leert de mededeling. Wat overblijft - tapijttegels voor consumenten en de bedrijventak - was over de eerste negen maanden van 2021 goed voor 31 miljoen bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) en 200 miljoen omzet. De verkochte afdelingen tekenden voor 34 miljoen ebitda op 270 miljoen euro omzet.