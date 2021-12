West-Vlaamse tapijtmaker Lano zoekt geld om sneller te groeien

In de krant De Standaard werd het donderdag omschreven als 'een gerucht', maar het nieuws wordt nu ook bevestigd door Joe Lano, de eigenaar en CEO van het Harelbeekse tapijtbedrijf: Lano zoekt een externe geldschieter om zijn overnames te financieren. Dat geld is nodig om Lano zelfstandig te laten groeien en dient ook als verdedigingslinie tegen de toenemende fusie- en overnamegolf in de sector van de vloerbekleding. Die is er ook in het segment van het kunstgras, de enige vloerbekleding in Europa die nog sterk groeit. Precies daarin onderhandelt Lano met de Franse kunstgrasproducent Exelgreen, die ook een grote klant is van Lano.