10 tot 15 Neckermann-reisbureaus gesloten

Het gaat volgens de vakbonden om 10 tot 15 kantoren in het hele land. 'Het zijn kleine reisbureaus, waar maar één persoon werkt', zegt een woordvoerder van Thomas Cook, waartoe Neckermann behoort. 'Reizigers bellen en melden zich massaal met vragen en die toevloed is te veel voor één persoon.'

Het is geen staking. Het personeel uit de gesloten reisbureaus werkt dinsdag in kantoren waar al twee of drie mensen werken. 'Om de teams daar te versterken', zegt de woordvoerder.

Belogen

Niet makkelijk

Het is niet duidelijk of het Thomas Cook-personeel woensdag zijn loon op zijn rekening heeft staan.

Wat ook meespeelt is dat het niet duidelijk is of het personeel zijn loon voor september krijgt. De banken hebben de rekeningen van Thomas Cook geblokkeerd. Woensdag moet het personeel zijn loon in principe op zijn bankrekening hebben staan. De vakbonden stelden de directie een ultimatum. 'Ten laatste om 15 uur op dinsdag moet de directie duidelijk maken of het loon correct betaald wordt', zegt De Coster. Dinsdagmiddag organiseert het bedrijf een bijzondere ondernemingsraad.