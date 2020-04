2 miljard euro omzetverlies voor Belgische reissector

Terwijl Connections de laatste klanten uit het buitenland repatrieert en de paasvakantie van duizenden klanten, inclusief vluchten, hotels en huurwagens, moet annuleren, is de verkoop van nieuwe reizen stilgevallen.

'Er komt niets binnen', zegt Bosteels. 'Wij draaien normaal een omzet van 10 miljoen euro per maand. Die zien we nu volledig de mist in gaan.'