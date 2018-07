3,5 miljoen dagtoeristen zorgen voor topmaand aan kust

De balans na de eerste vakantiemaand oogt uitermate positief aan de kust. 3,5 miljoen dagtoeristen zochten de verfrissing van de zee op, wat een stijging is van ongeveer 20 procent in vergelijking met juli 2017. Juli 2018 behoort samen met 1999 en 2006 tot de recordmaanden aan de kust. Het topweekend was 21 en 22 juli, met 300.000 dagtoeristen en een topbezetting in het verblijfstoerisme.