A.S. Adventure begint verhuur van tenten en rugzakken

De outdoorketen A.S. Adventure verhuurt al jaren skimateriaal. Door nu ook zomermateriaal als tenten en rugzakken te verhuren hoopt de groep een nieuw klantensegment aan te boren.

‘We hebben 50 producten uitgekozen die we te huur aanbieden. Vooral tenten, kinderdragers en kajaks zijn in trek, producten die je mogelijk maar tijdelijk gebruikt en die velen niet kunnen of willen stockeren’, zegt Bea de Beuckelaer, de CEO van Retail Concepts, het huis achter A.S.Adventure. ‘Op die manier willen we inspelen op de trend naar een circulaire economie. Millennials huren of delen auto’s en fietsen, dus waarom geen kampeermateriaal?’

Het verhuuraanbod is beschikbaar in tien van de veertig Belgische winkels. Tegen de winter wil de groep zijn verhuurassortiment uitbreiden met wintermateriaal.

Nieuwe markt

Met het aanbod wil de keten een nieuwe markt aanboren. ‘We mikken op mensen die het materiaal willen uittesten voor ze overgaan tot een aankoop. Zo hopen we hen ervan te overtuigen uiteindelijk te kopen', zegt woordvoerster Greet Anthoni. A.S. Adventure kwam de lockdown naar eigen zeggen goed door dankzij een ruim onlineaanbod.

‘Sinds begin mei tot nu is het aantal bezoekers in onze fysieke winkels met 18 procent gedaald tegenover dezelfde periode van 2019’, zegt De Beuckelaer. ‘Maar de bezoekers die kwamen, gaven duidelijk meer uit. Onze omzet is in die periode met 7 procent gestegen. Wandelschoenen, fietskledij en alles wat met gezondheid en staycation te maken heeft, zoals loopuurwerken, skeelers, yogamatten en hangmatten, verkocht zeer goed.'

A.S. Adventure is in handen van de Franse investeringsmaatschappij PAI en het management, die samen 55 procent van de aandelen bezitten. De overige 45 procent zit in de handen van de banken na een schuldherschikking. Die hebben in ruil voor dat belang 86 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden. Door die operatie is de schuldenberg teruggebracht tot 199 miljoen euro. PAI injecteerde 25 miljoen euro in de groep.