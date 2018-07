AB InBev-telg werkt aan hotelprojecten in Portugal

Christophe de Marchant et d'Ansembourg, een telg van een van de families achter bierreus AB InBev, werkt naast een nieuw hotelproject in Brussel aan gelijkaardige initiatieven in Portugal.

De Marchant et d'Ansembourg, een gewezen bestuurder van AB InBev, is zelf ook ondernemer . Met zijn Luxemburgse groep Nelson bouwde hij de site van de vroegere brouwerij Belle-Vue aan het kanaal in Brussel om tot een hotel, het Nelson Canal, een woningproject en een musuem.

Volgens de website van de Nelson Group staan er bovendien twee projecten in Portugal op stapel, in Lissabon en Porto. Het Nelson Lissabon krijgt waarschijnlijk 125 kamers en zit in de fase van de bouwvergunning. Het hotel in Porto is nog in ontwikkeling en krijgt mogelijk 170 kamers en eventueel ook een conferentiecentrum. In beide gevallen gaat het om oude gebouwen die zullen worden vernieuwd.