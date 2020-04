Airbnb haalt miljard op, beursgang wordt onzeker

Airbnb gaat door de wereldwijde coronacrisis door een moeilijke periode. De wereldwijde reis- en toerismemarkt is in elkaar gestort, zodat nauwelijks nog particuliere woningen verhuurd worden. Airbnb en andere deelplatformen zien hun inkomsten daardoor fors terugvallen.

Toch kan het bedrijf nog investeerders overtuigen. Het miljard dollar aan nieuwe middelen bestaat zowel uit schulden als nieuwe aandelen, maar het is niet bekend tegen welk bedrag het bedrijf gewaardeerd wordt. Een jaar geleden werd Airbnb nog op 35 miljard dollar gewaardeerd, maar volgens de zakenzender CNBC was begin maart in een interne waardering nog maar sprake van 26 miljard dollar.