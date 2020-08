Airbnb ziet nettoverlies verder oplopen

Het verhuurplatform Airbnb, dat nog voor het einde van dit jaar naar de beurs wil trekken, slikt een forse omzetdaling en ziet het verlies verder toenemen.

Airbnb leeft van de verhuur van appartementen en andere logeerplekken. Maar door de wereldwijde pandemie is de reisgekte fors afgenomen, en dat laat zijn sporen na in de resultaten van het bedrijf.

In het tweede kwartaal zag Airbnb zijn omzet met 67 procent kelderen tot 335 miljoen dollar. Ter vergelijking: een jaar geleden was dat in dezelfde periode nog 1 miljard dollar. De forse omzetdaling leidde ook tot een hoger nettoverlies. Dat kwam uit op 400 miljoen dollar, zo blijkt uit de cijfers die het persagentschap Bloomberg kon inkijken. Airbnb geeft geen officiële reactie op de cijfers. Ook in de eerste drie maanden van dit jaar slikte de verhuursite al een nettoverlies van 341 miljoen dollar.

In het huidige kwartaal zullen de cijfers eveneens dieprood kleuren. Want Airbnb zette onlangs 1.900 werknemers aan de deur en die factuur zal pas in het derde kwartaal aan de oppervlakte komen.

Beterschap wenselijk

Intussen begint de verhuur van logeerplekken weer op gang te komen. Topman Brian Chesky kondigde eind juli al aan dat in juni aanzienlijk meer boekingen waren binnengekomen na de dramatische terugval van de boekingen in april en mei. Veel mensen hebben ervoor gekozen de steden te ontvluchten en in eigen land een vakantieverblijf te zoeken.